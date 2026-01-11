Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 11/01/2026 11:37

Ngày 10/1, mạng xã hội Threads xôn xao chuyện ca sĩ Lệ Quyên mắng chửi một người hâm mộ.

Mới đây, mạng xã hội Threads xôn xao chuyện ca sĩ Lệ Quyên mắng chửi một người hâm mộ. Cụ thể, khi Lệ Quyên đăng video tạo dáng với trang phục của dân tộc thiểu số trên Threads, một tài khoản bình luận: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Không ở thời đỉnh cao mà (thần thái) vẫn rất cuốn nha).

Lệ Quyên đáp trả bình luận nói trên bằng từ ngữ nặng nề để miệt thị, hạ thấp nguồn gốc, xuất thân và gia đình. Khi fan này chia sẻ lại sự việc cùng chú thích: "Help, Im crying" (tạm dịch: Trời ơi, tôi đang khóc), nữ ca sĩ tiếp tục để lại 2 bình luận thóa mạ. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản nói trên thường đăng bài bày tỏ sự hâm mộ với cách ứng xử của ca sĩ Lệ Quyên.

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng - Ảnh 1
Các bình luận của Lệ Quyên gây sốc về độ thô tục

Một bài đăng trước đó, tài khoản này còn nói yêu cách Lệ Quyên đáp trả các bình luận tiêu cực, tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng. Các bình luận của Lệ Quyên gây sốc người dùng Threads, nhận nhiều chỉ trích. 

Tài khoản thangytrwb: "Người ta khen cô mà cô đi cay nghiệt người ta, tưởng mình có tuổi rồi nên đi nói gì cũng được à? Cũng là người nổi tiếng, biết giữ chừng mực chút đi".

Một số ý kiến đặt nghi vấn Lệ Quyên hiểu lầm ý nghĩa bình luận của fan này do trình độ tiếng Anh hạn chế. 

Tài khoản partynauseous__: "Thực ra cô ấy có hiểu tiếng Anh nhưng không hiểu toàn bộ câu. Phần cô ấy đọc và hiểu được chỉ là “her flop era”, còn “lowk serving” thì vô tình bị bỏ qua".

"Đã dùng mạng xã hội chung với giới trẻ và muốn giao tiếp thì ráng tìm hiểu ngôn ngữ hiện đại để biết các cháu nó đang khen chị ơi" - tài khoản brownie___xx khuyên nhủ.

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng - Ảnh 2
Vụ việc ca sĩ Lệ Quyên chửi fan bằng ngôn từ thiếu văn hoá đang gây sốc mạng xã hội Threads

Khoảng 2 năm nay, việc ca sĩ Lệ Quyên đáp trả các bình luận trái chiều luôn là đề tài được dư luận bàn tán. Các bình luận mắng anti-fan của cô trên Facebook, Instagram và TikTok thường gây ra một số tranh cãi nhỏ. 

Từ thời điểm gia nhập Threads, cô gây chú ý khi tần suất mắng chửi tăng vọt; cách đối đáp có xu hướng tiêu cực, nặng nề và thô tục tăng dần theo thời gian. 

