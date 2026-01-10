Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51

Vợ diễn viên Cao Minh Đạt có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trong thai kỳ, Trúc Trương giữ sức khỏe và tinh thần tốt. Cô vẫn làm việc, bán hàng đến gần ngày sinh.

Ngày 8/1, Trúc Trương, vợ diễn viên Cao Minh Đạt cho biết đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở TP.HCM. Cô hiện nghỉ ngơi tại bệnh viện để phục hồi sức khỏe sau khi lâm bồn. Cao Minh Đạt túc trực, đồng hành trong suốt quá trình vợ sinh em bé.

Trước đó, Cao Minh Đạt từng chia sẻ về mong muốn đón thêm thành viên mới sau 9 năm về chung nhà với Trúc Trương. Đó là lý do anh sắp xếp công việc, đồng hành cùng người bạn đời trong việc thăm khám để tiến hành IVF.

Đến tháng 6/2025, nam diễn viên báo tin vui khi vợ mang thai, đồng thời khẳng định: “Đây là bước quan trọng mà các cặp vợ chồng làm IVF đều mong chờ”.

Trúc Phương - bà xã của diễn viên Cao Minh Đạt - cho biết cô vừa sinh con đầu lòng

Cao Minh Đạt hẹn hò Trúc Trương năm 2013, sau đó họ tổ chức lễ cưới vào năm 2016. Vợ nam diễn viên không làm trong ngành giải trí nên không xuất hiện nhiều trước khán giả.

Tuy nhiên, Trúc Trương được tiết lộ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng chồng ở các dự án phim. Cao Minh Đạt từng tự hào kể vợ là "fangirl chính hiệu" của anh. Ngoài đóng phim, Cao Minh Đạt giúp vợ livestream bán hàng. Trúc Trương nói hôn nhân của họ hòa hợp, hạnh phúc.

Cao Minh Đạt kết hôn với Trúc Phương vào năm 2016, sau 3 năm hẹn hò

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh tham gia đều đặn nhiều dự án qua các năm. Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Blue trắng, Hoa thiên điểu, Cô nàng bướng bỉnh, Tham vọng, Tiếng sét trong mưa..., là những bộ phim có sự góp mặt của Cao Minh Đạt được khán giả yêu mến.