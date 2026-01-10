Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51

Hậu trường 10/01/2026 14:11

Thông tin Cao Minh Đạt lần đầu lên chức bố ở tuổi 51 nhanh chóng nhận được sự quan tâm và lời chúc mừng từ đồng nghiệp, khán giả.

Ngày 8/1, Trúc Trương, vợ diễn viên Cao Minh Đạt cho biết đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện ở TP.HCM. Cô hiện nghỉ ngơi tại bệnh viện để phục hồi sức khỏe sau khi lâm bồn. Cao Minh Đạt túc trực, đồng hành trong suốt quá trình vợ sinh em bé.

Vợ diễn viên Cao Minh Đạt có con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trong thai kỳ, Trúc Trương giữ sức khỏe và tinh thần tốt. Cô vẫn làm việc, bán hàng đến gần ngày sinh.

 

Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51 - Ảnh 1
Khoảnh khắc hạnh phúc của Cao Minh Đạt và người bạn đời

Trước đó, Cao Minh Đạt từng chia sẻ về mong muốn đón thêm thành viên mới sau 9 năm về chung nhà với Trúc Trương. Đó là lý do anh sắp xếp công việc, đồng hành cùng người bạn đời trong việc thăm khám để tiến hành IVF.

Đến tháng 6/2025, nam diễn viên báo tin vui khi vợ mang thai, đồng thời khẳng định: “Đây là bước quan trọng mà các cặp vợ chồng làm IVF đều mong chờ”.

Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51 - Ảnh 2
Trúc Phương - bà xã của diễn viên Cao Minh Đạt - cho biết cô vừa sinh con đầu lòng

Cao Minh Đạt hẹn hò Trúc Trương năm 2013, sau đó họ tổ chức lễ cưới vào năm 2016. Vợ nam diễn viên không làm trong ngành giải trí nên không xuất hiện nhiều trước khán giả.

Tuy nhiên, Trúc Trương được tiết lộ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng chồng ở các dự án phim. Cao Minh Đạt từng tự hào kể vợ là "fangirl chính hiệu" của anh. Ngoài đóng phim, Cao Minh Đạt giúp vợ livestream bán hàng. Trúc Trương nói hôn nhân của họ hòa hợp, hạnh phúc.

Vào cuối tháng 5/2025, Cao Minh Đạt thông báo tin vui bà xã mang thai sau 9 năm kết hôn.

Cao Minh Đạt và vợ 'cầu con' suốt 10 năm, lần đầu làm bố ở tuổi 51 - Ảnh 3
Cao Minh Đạt kết hôn với Trúc Phương vào năm 2016, sau 3 năm hẹn hò

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh tham gia đều đặn nhiều dự án qua các năm. Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Blue trắng, Hoa thiên điểu, Cô nàng bướng bỉnh, Tham vọng, Tiếng sét trong mưa..., là những bộ phim có sự góp mặt của Cao Minh Đạt được khán giả yêu mến.

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Trên trang cá nhân, mới đây diva Mỹ Linh đã đăng tải một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của mình trong một đêm nhạc, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Minh Đạt vợ Cao Minh Đạt sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Video 1 giờ 10 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Video 1 giờ 15 phút trước
Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Video 1 giờ 19 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Nghệ sĩ Quốc Khánh: Tôi vẫn bình thường, không có chuyện như tin đồn đâu!

Nghệ sĩ Quốc Khánh: Tôi vẫn bình thường, không có chuyện như tin đồn đâu!

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh đang điều trị ung thư phổi, đã di căn vào xương

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh đang điều trị ung thư phổi, đã di căn vào xương

Chính thức: Tết Nguyên đán 2026 không có "Táo quân"

Chính thức: Tết Nguyên đán 2026 không có "Táo quân"

Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Quách Ngọc Ngoan được người cũ Phượng Chanel liên tục nhắc tên, hé lộ cuộc sống độc thân hiện tại

Quách Ngọc Ngoan được người cũ Phượng Chanel liên tục nhắc tên, hé lộ cuộc sống độc thân hiện tại