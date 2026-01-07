'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh đang điều trị ung thư phổi, đã di căn vào xương

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã thông báo không có chương trình Táo quân 2026 khiến khán giả tiếc nuối.

NSND Quốc Khánh - người gắn bó với vai diễn Ngọc Hoàng của chương trình Táo Quân, gần đây được chẩn đoán mắc ung thư phổi, bệnh đã di căn vào xương.

Việc phát hiện bệnh diễn ra trong thời gian gần đây và được cho là khá bất ngờ, bởi trước đó nam nghệ sĩ không xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo rõ rệt.

Được biết, Quốc Khánh từng có thói quen hút thuốc lá trong thời gian dài, có giai đoạn sử dụng với tần suất cao. Sau khi phát hiện bệnh, ông tập trung điều trị và hạn chế mọi hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang dành toàn bộ thời gian cho việc điều trị.

Sự vắng bóng của Quốc Khánh khiến tương lai Táo Quân tiếp tục được đặt dấu hỏi, trong bối cảnh chương trình từng chứng kiến nhiều thay đổi lớn về nhân sự những năm gần đây. Một số nghệ sĩ gắn bó lâu năm không còn xuất hiện thường xuyên, khiến vai trò của những gương mặt trụ cột như Ngọc Hoàng càng trở nên đặc biệt. 

Suốt hơn hai thập kỷ, hình ảnh Ngọc Hoàng do Quốc Khánh thể hiện đã trở thành biểu tượng quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm mỗi dịp Tết đến. Ít ai biết rằng, phía sau ánh đèn sân khấu, nam nghệ sĩ lại chọn cho mình một đời sống lặng lẽ, gần như tách biệt hoàn toàn với showbiz.

Sau khi mẹ qua đời năm 2017, NSND Quốc Khánh sống một mình tại Hà Nội. Ông không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi tiếp xúc truyền thông và gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí. Cuộc sống độc thân, kín tiếng được nam nghệ sĩ duy trì nhiều năm qua như một lựa chọn cá nhân, thay vì chạy theo những khuôn mẫu quen thuộc của đời sống gia đình.

Trong những lần hiếm hoi chia sẻ trước đây, Quốc Khánh từng nói ông ưu tiên sự tự do và thoải mái tinh thần. Với ông, việc không bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình giúp bản thân giữ được nhịp sống phù hợp với tính cách trầm lặng, độc lập.

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, Quốc Khánh gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 40 năm. Ông tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối thập niên 1970, từng tham gia nhiều tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Người đá lạc đội hình, Cuộc chia tay tháng 6. Năm 2006, ông giành giải Cánh Diều Vàng cho vai diễn trong Áo lụa Hà Đông. Dù nghỉ hưu từ năm 2022, nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng tham gia sân khấu hoặc phim truyền hình khi sức khỏe cho phép.

Từ năm 2004, vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân đã đưa tên tuổi Quốc Khánh đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình. Chính sự tiết chế, điềm tĩnh và phong cách diễn riêng biệt khiến vai diễn này trở thành “linh hồn” của chương trình suốt nhiều năm.

Chính thức: Tết Nguyên đán 2026 không có "Táo quân"

Chính thức: Tết Nguyên đán 2026 không có "Táo quân"

Thông tin được VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) thông báo chính thức vào trưa nay 7/1. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một không gian nghệ thuật mới mẻ mang tên Quảng trường mùa xuân.

