Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Sao quốc tế 04/03/2026 08:30

Chiều 3/3, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang bị mắc kẹt ở Dubai trong bối cảnh tình hình chiến tranh căng thẳng ở Trung Đông. Được biết, nhiều quốc gia hiện đã đóng cửa không phận vì chiến sự leo thang, khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy.

Mới đây, studio của Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo cô không thể tham gia Tuần lễ thời trang ở Paris với lý do bất khả kháng. Studio cho biết nữ nghệ sĩ cùng nhân viên hiện an toàn. Thông tin này lập tức gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo kế hoạch, nữ diễn viên lên đường tới Paris để tham gia Paris Fashion Week diễn ra vào 3/3 (giờ địa phương) với tư cách đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week bởi đang mắc kẹt tại sân bay Dubai. 

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior - Ảnh 2

Theo thông tin dân mạng chỉ ra, xung đột ở Trung Đông đã được đưa tin vào 28/2, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE cũng đưa ra cảnh báo an ninh từ 27/2. Trong bối cảnh đó, việc studio không kịp thời đánh giá rủi ro và điều chỉnh chuyến bay, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba phải quá cảnh ở Dubai là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Dù phòng làm việc đã lên tiếng xác nhận Địch Lệ Nhiệt Ba hiện vẫn bình an vô sự nhưng fan vẫn chưa hết lo lắng, bởi họ tin rằng nữ diễn viên thực sự đang kẹt lại ở Trung Đông - nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt. Đồng thời, người hâm mộ cũng đang gay gắt yêu cầu phía phòng làm việc Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về lý do để người đẹp quá cảnh ở Dubai mà không bay thẳng tới Paris.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior - Ảnh 3

 

Hiện Địch Lệ Nhiệt Ba đang là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior, từng nhiều lần tham dự các sự kiện lớn của hãng trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Tại sự kiện năm nay, một số phương tiện truyền thông từng dự đoán cô sẽ xuất hiện tại hàng ghế đầu của show Dior Thu Đông 2026.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi góp mặt trong Gala Tết Nguyên đán 2026 của đài CCTV ở Nghi Tân, Tứ Xuyên. Cô hóa thân thành nàng tiên cá, nổi bật trong trang phục lộng lẫy cùng layout makeup cầu kỳ.

