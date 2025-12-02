Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Việc Trần Tinh Húc trở thành nam chính là kết quả của chiến dịch "chọn nam chính theo ý fan" từ fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - những người mạnh mẽ phản đối hàng loạt bạn diễn tin đồn trước khi phim bấm máy.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng từng được gọi là "kịch vương năm nay" khi sở hữu đủ mọi lợi thế: nền tảng lớn bơm truyền thông mạnh tay, dàn diễn viên lưu lượng, đầu tư chế tác được quảng bá rầm rộ, lại chuyển thể từ tiểu thuyết vốn có fandom đông đảo.

Thế nhưng ngay khi lên sóng, hiệu ứng của bộ phim rơi tự do. Nhiệt độ không vượt nổi 30.000 trên nền tảng, lượng thảo luận sụt giảm từng ngày, xu hướng tìm kiếm chuyển từ háo hức sang tranh cãi.

Trong hàng loạt nguyên nhân khiến bộ phim chìm nghỉm, kịch bản là yếu tố bị phê phán nặng nề nhất. Nhiều hình ảnh, tình tiết từ nguyên tác tuy được giữ lại nhưng lại bị triển khai rời rạc, nhịp phim phẳng lặng, thiếu cao trào khiến cảm giác "không đủ sảng" xuất hiện ngay từ những tập đầu. Tuy thuộc thể loại kỳ ảo - hành động nhưng mạch truyện lại vận hành như một phim ngôn tình được phủ thêm lớp màu huyền bí.

Đạo diễn cũng trở thành tâm điểm khi nhiều cảnh đánh đấm bị chê "nhạt như nước ốc", hiệu ứng thị giác thiếu đột phá, một số cảnh quay lộ rõ male-gaze (góc nhìn đàn ông), gây tranh cãi trên mạng xã hội về tính tôn trọng đối với nhân vật nữ.

Quan trọng hơn cả là phản ứng hóa học của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc không như kỳ vọng. Dù ngoại hình đẹp đôi, những phân đoạn tình cảm lại bị nhận xét là "thiếu linh hồn", không truyền tải được cảm xúc. Đài từ của Trần Tinh Húc kém mượt mà, khẩu hình cứng; trong khi biểu cảm của Nhiệt Ba bị nhận xét thiếu linh hoạt, khiến các cảnh cao trào trở nên lạc nhịp.

Khán giả nhận xét mỹ nhân Tân Cương chưa tạo được "vai diễn để đời", biểu cảm gương mặt không đa dạng, khẩu hình khi đọc thoại gây mất điểm. Vì vậy, khi bước vào một dự án nặng tính hành động - kỳ ảo như Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, những hạn chế này càng bị phơi bày rõ hơn.