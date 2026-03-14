Yêu cầu tiền cát-xê cho diễn viên và yêu cầu mới của Cục Phim truyền hình Trung Quốc

Trong bài phát biểu, ông đề cập đến vấn đề tranh giành thứ tự tên diễn viên (phiên vị) ở các dự án phim. Ông nhấn mạnh, cần chấn chỉnh và chuẩn hóa, bởi vấn đề tranh giành thứ tự này đã gây nhiều rắc rối cho toàn ngành, thậm chí được truyền thông ví von là tình trạng "ung thư phiên vị". Ông Phùng Thắng Dũng tiết lộ, Hiệp hội Sản xuất Phim Truyền hình Trung Quốc đã đứng ra dẫn dắt việc xây dựng một bản đề xuất liên quan, và sẽ công bố vào thời điểm thích hợp.

Mới đây, tại Hội nghị Công nghiệp sản xuất phim truyền hình Trung Quốc 2026, ông Phùng Thắng Dũng - Cục trưởng Cục Phim truyền hình thuộc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc - đã có bài phát biểu về chủ đề “Chấn hưng phim truyền hình Trung Quốc, đổi mới và bứt phá”.

Nguyên tắc chung được đưa ra là: Thứ tự tên diễn viên sẽ được sắp xếp theo số nét trong họ của tên thật.

Ngoài ra, ngành cũng sẽ thiết lập cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy diễn viên mới; cân nhắc quy định trong số các diễn viên xếp đầu bảng bắt buộc phải có sự góp mặt của diễn viên mới. Cục Phim truyền hình cũng cho biết, sẽ nghiên cứu triển khai cơ chế đào tạo tập thể cho đội ngũ sáng tạo chính trước khi các dự án lớn bắt đầu quay.

Về tiền cát-xê diễn viên, ông Phùng Thắng Dũng tuyên bố “cần hợp pháp và hợp lý”. Người làm nghệ thuật nên hướng tới việc để lại những tác phẩm tốt, chứ không phải chỉ nhắm tới kiếm thật nhiều tiền.

Nếu chỉ muốn lợi dụng danh tiếng và lượng người hâm mộ để kiếm chác, thì tầm nhìn sẽ bị hạ thấp, và sau một thời gian ngắn hào nhoáng sẽ đối mặt với sự trống rỗng và thất vọng.

Về đạo đức nghề nghiệp, ông cho rằng, diễn viên là nhân vật của công chúng, phải chú ý lời nói và hành động của mình sẽ ảnh hưởng tới xã hội. Những hành động như đưa xe nhà di động tới trường quay, đi đâu cũng có người theo sau một cách phô trương chỉ khiến hình ảnh cá nhân bị tổn hại.

Trong bài phát biểu, ông Phùng Thắng Dũng cũng bàn về việc xây dựng nhân vật và diễn xuất của diễn viên trong phim truyền hình.

Với phim truyền hình dài tập, muốn kể câu chuyện hay thì trước hết phải xây dựng nhân vật tốt, và diễn viên có sứ mệnh vinh quang trong việc đó.

Là diễn viên, cần kiên định lý tưởng nghệ thuật, theo đuổi sự toàn diện cả về đức và tài, trở thành những người làm nghệ thuật thời đại mới có niềm tin, có đam mê và tinh thần trách nhiệm.

Trong diễn xuất, diễn viên cần đảm bảo sự chân thành, giàu cảm xúc; yêu cầu cơ bản nhất là “diễn cái gì phải ra cái đó”. Những màn diễn xuất đỉnh cao thực sự không phải là gào thét hay diễn xuất một cách khoa trương, mà là “sống” với nhân vật một cách tự nhiên, khiến khán giả đồng cảm.

Ông cũng cho rằng, AI đang mang đến thách thức lớn đối với công việc của diễn viên, và xu hướng này sẽ ngày càng gia tăng. Vì vậy, diễn viên cần nâng cao ý thức về khủng hoảng nghề nghiệp, rèn luyện năng lực, xây dựng lợi thế cạnh tranh cốt lõi và sự độc đáo riêng, để trở nên không thể thay thế.