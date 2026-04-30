Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng

Món ngon mỗi ngày 30/04/2026 11:30

Trải nghiệm đỉnh cao ẩm thực với những miếng bào ngư tươi rói, giữ trọn độ giòn sần sật đặc trưng, kết hợp hoàn hảo cùng hạt cơm chiên được xử lý khéo léo để đạt độ ráo, tơi xốp chuẩn vị. Đây chính là lựa chọn mỹ vị không thể bỏ qua để nâng tầm bữa tiệc của gia đình bạn trong dịp Lễ 1/5 này!

CƠM BÀO NGƯ:

Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Cơm nguội

- Thịt bào ngư, tôm biển

- Nấm đông cô, cà rốt, rau cải chip

- Gia vị: gừng, hành tím, tiêu, nước tương, dầu hào

- Nước luộc gà + vỏ tôm Bột năng

Cách làm:

 - Bào ngư làm sạch bỏ ruột, tôm bóc vỏ. Lấy vỏ tôm ninh với nước xương gà.

- Rửa tôm và bào ngư với chút rượu trắng và ít gừng để khử mùi

- Cải chip và các loại rau rửa sạch

- Ngâm nấm đông cô cho nở rồi thái dọc

- Cải chip cắt dọc và chần sơ với nước sôi, sau đó vớt ngâm bát nước lạnh cho xanh rau

- Phi hành thơm lên cùng gừng, cho nước luộc gà vào và cho chút bột năng hoà với nước, cho các loại gia vị vào tạo thành nước xốt. Sau đó cho bào ngư và tôm vào đun chín, thêm nấm đông cô vào, tiếp cho rau và cà rốt vào. 

  Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng - Ảnh 2

 SÚP BÀO NGƯ:

Nguyên liệu:

  • Nước dùng gà và đầu tôm
  • Bào ngư, tôm
  • Nấm đông cô
  • Thịt ức gà
  • 1 quả trứng gà 
  • Hành tây, cà rốt, rau mùi
  • Gia vị: muối, tiêu

Cách làm:

- Nước dùng lọc sạch bã.

 

- Đun sôi nước dùng thêm gia vị, sau đó cho bào ngư, tôm, nấm, gà xé đã thái sợi vào đun chín. Rồi cho hành tây, cà rốt vào. Đánh tan quả trứng gà từ từ rót vào. Sau đó cho rau mùi và từ từ cho bột năng hoà nước vào khuấy cho đến khi đạt độ sệt vừa đủ.

 

Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Sao Tây Hồ

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Bạn có biết Patechaud là món bánh 'con lai' cực kỳ thú vị? Sự hòa quyện giữa lớp vỏ ngàn lớp giòn tan chuẩn Pháp và phần nhân đậm chất Việt tạo nên một hương vị thơm bơ, béo ngậy khó cưỡng. Một món bánh vừa quen vừa lạ, vừa giòn vừa thơm, khiến ai thưởng thức cũng phải trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   súp bào ngư cơm trộm món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Đời sống 20 phút trước
Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng

Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng

Món ngon mỗi ngày 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/4-1/5), Thần Tài trao túi quà khủng, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 30/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó sau ngày 30/4/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/4/2026, 3 con giáp mua nhà tậu xe, làm ăn thuận buồm, đổi mệnh Phát Tài, ngẩng cao đầu hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Bí kíp làm kem bơ sữa dừa ngon đúng điệu: Béo bùi, mát lạnh, ăn một thìa là nhớ mãi

Bí quyết làm bánh Mousse trà xanh béo ngậy chỉ với vài bước đơn giản tại nhà

Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Mứt vỏ bưởi làm theo cách này: Vừa thơm, vừa giòn, ăn hoài không chán

Dâu tây biến tấu theo cách này: Vừa bổ máu, vừa "nhuận sắc" lại giúp giữ dáng