Gắn kết gia đình dịp lễ 1/5 với bộ đôi Cơm chiên & Súp bào ngư cực phẩm, giàu dinh dưỡng

Trải nghiệm đỉnh cao ẩm thực với những miếng bào ngư tươi rói, giữ trọn độ giòn sần sật đặc trưng, kết hợp hoàn hảo cùng hạt cơm chiên được xử lý khéo léo để đạt độ ráo, tơi xốp chuẩn vị. Đây chính là lựa chọn mỹ vị không thể bỏ qua để nâng tầm bữa tiệc của gia đình bạn trong dịp Lễ 1/5 này!

CƠM BÀO NGƯ:

Nguyên liệu:

- Cơm nguội

- Thịt bào ngư, tôm biển

- Nấm đông cô, cà rốt, rau cải chip

- Gia vị: gừng, hành tím, tiêu, nước tương, dầu hào

- Nước luộc gà + vỏ tôm Bột năng

Cách làm:

- Bào ngư làm sạch bỏ ruột, tôm bóc vỏ. Lấy vỏ tôm ninh với nước xương gà.

- Rửa tôm và bào ngư với chút rượu trắng và ít gừng để khử mùi

- Cải chip và các loại rau rửa sạch

- Ngâm nấm đông cô cho nở rồi thái dọc

- Cải chip cắt dọc và chần sơ với nước sôi, sau đó vớt ngâm bát nước lạnh cho xanh rau

- Phi hành thơm lên cùng gừng, cho nước luộc gà vào và cho chút bột năng hoà với nước, cho các loại gia vị vào tạo thành nước xốt. Sau đó cho bào ngư và tôm vào đun chín, thêm nấm đông cô vào, tiếp cho rau và cà rốt vào.

SÚP BÀO NGƯ:

Nguyên liệu:

Nước dùng gà và đầu tôm

Bào ngư, tôm

Nấm đông cô

Thịt ức gà

1 quả trứng gà

Hành tây, cà rốt, rau mùi

Gia vị: muối, tiêu

Cách làm:

- Nước dùng lọc sạch bã.

- Đun sôi nước dùng thêm gia vị, sau đó cho bào ngư, tôm, nấm, gà xé đã thái sợi vào đun chín. Rồi cho hành tây, cà rốt vào. Đánh tan quả trứng gà từ từ rót vào. Sau đó cho rau mùi và từ từ cho bột năng hoà nước vào khuấy cho đến khi đạt độ sệt vừa đủ.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Sao Tây Hồ

