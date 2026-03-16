Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà

Món ngon mỗi ngày 16/03/2026 05:00

Bạn có biết Patechaud là món bánh 'con lai' cực kỳ thú vị? Sự hòa quyện giữa lớp vỏ ngàn lớp giòn tan chuẩn Pháp và phần nhân đậm chất Việt tạo nên một hương vị thơm bơ, béo ngậy khó cưỡng. Một món bánh vừa quen vừa lạ, vừa giòn vừa thơm, khiến ai thưởng thức cũng phải trầm trồ.

Bánh Patechaud (Pateso) là một bản giao hưởng đầy thú vị giữa kỹ thuật làm bánh ngàn lớp đỉnh cao của Pháp và hương vị nhân thịt đậm đà rất riêng của Việt Nam. Từng lớp bột mỏng tang, giòn rụm chồng lên nhau, quyện cùng mùi bơ thơm nồng nàn, khiến bất cứ ai chỉ cần chạm môi một lần cũng đủ bị chinh phục bởi sự hòa quyện văn hóa độc đáo này.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 1

Công thức: Dùng cho 10 bánh:

20 vỏ bột ngàn lớp (em mua sẵn cho nhanh, các cửa hàng làm bánh đều có)

200gr thịt heo xay

100gr pate gan

Vài tép tỏi, nửa củ hành tây nhỏ, tiêu, muối, tinh bột bắp

Trứng gà 1 quả

 

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 2

Cách làm:

Bước 1: Băm nhỏ hành tây, trộn đều thịt, pate, hành tỏi, 1 thìa cafe muối, 1 thìa cafe tiêu đen và 1 thìa cafe tinh bột bắp. Sau đó chia đều phần thịt trên thành 10 viên thịt tròn.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 3

Bước 2: Bột ngàn lớp mua loại cán sẵn, sau đó dùng khuôn cắt theo hình dáng bánh.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 4

Bước 3: Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Lòng trắng để phết vào giữa 2 miếng vỏ bánh giúp kết dính, lòng đỏ phết lên mặt bánh cho màu nâu đẹp.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 5

Bước 4: Ấn dẹt viên thịt, quét lòng trắng trứng vào vỏ bánh để giúp kết dính 2 mặt tốt hơn. Sau đó úp mặt vỏ còn lại lên bao kín nhân.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 6

Bước 5: Lấy dĩa xăm vài nhát lên mặt bánh để thoát hơi nước khi nướng, sau đó quét lòng đỏ trứng.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 7

Bước 6: Bỏ vào nồi chiên không dầu nướng ở 160 độ trong 12 phút. Tuỳ vào công suất của nồi mà chị em căn chỉnh nhiệt độ. Nhớ lật mặt bánh cho vàng đều.

Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 8Thơm nức gian bếp với mẻ bánh Patechaud nhà làm: Vỏ giòn ngàn lớp, nhân thịt đậm đà - Ảnh 9

 

Thành phẩm sau khi hoàn thành. Bánh nướng xong thơm phức mùi bơ.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Minh Châu

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