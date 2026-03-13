Bí quyết làm bánh Mousse trà xanh béo ngậy chỉ với vài bước đơn giản tại nhà

Từng miếng bánh mang theo hương thơm thanh khiết của trà xanh hòa quyện cùng lớp kem béo ngậy, mềm mịn như mây. Cảm giác bánh tan ngay đầu lưỡi để lại dư vị tinh tế sẽ khiến bạn 'say lòng'. Cùng khám phá công thức cực đơn giản ngay dưới đây nhé!

- 40g bơ lạt

Cho bánh quy vào túi ni lông giã nhuyễn. Bơ lạt đun cách thuỷ cho tan rồi cho vào bánh trộn đều. Xong cho vào khuôn tán thật chặt. Để ngăn mát tủ lạnh cho bánh kết dính lại.

Phần Mousse:

- 125g sữa tươi không đường

- 200g Whipping cream

- 15g bột trà xanh

- 100g cream cheese

- 75g đường

- 12g gelatine

-Ngâm 12g gelatin trong nước cho nở

- Đun cách thuỷ sữa tươi cho nóng lên rồi bỏ gelatin vào cho tan hết

- Cream cheese lấy ra để nhiệt độ phòng rồi tán mịn. Xong cho sữa tươi đã có gelatin vào khuấy đều. (Nếu cream chưa mịn có thể rây nhé)

- Cho đường vào hỗn hợp trên khuấy tan hết (1)

- Whipping cream đánh lên gân thôi không cần bông. Xong cho hỗn hợp (1) vào từ ít một, nên cho 3 lần. Dùng phới trộn. Không đánh máy hỗn hợp này nữa nhé.

Đến lúc tạo siêu phẩm rồi đây

Lấy 5 bát ra mỗi bát cho tỉ lệ trà xanh như bên dưới và cho vào nửa muỗng canh nước nóng vào mỗi bát có bột trà xanh để làm tan bột trà xanh

Thứ tự màu từ đậm đến nhạt dần:

1 . 1 muỗng cf bột trà xanh + 60g mousse

3/4 muỗng cf bột trà xanh + 80g mousse 1/2 muỗng cf bột trà xanh + 100g mousse 1/4 muỗng cf bột trà xanh + 100g mousse Tất cả mousse còn lại

Thành phẩm

Lấy đế bánh trong tủ lạnh ra rồi đổ từ bát vào theo thứ tự 5-4-3-2-1. Lưu ý đổ thành giọt từ giữa khuôn thì màu sẽ loang ra đc như thế. Đừng đổ tràn nhé! Xong đem bỏ ngăn mát tủ lạnh 4 tiếng rồi măm măm thôi.

Lưu ý:

- Nên khuấy bột trà xanh tan thật kỹ tránh để bị chấm bi như mình :))

- Lần này mình làm đế bánh hơi dày nên nó hơi vụn nên mấy bạn có thể tăng lượng bơ lạt lên hoặc giảm bánh quy nhé

- Lúc đánh whipping cream nên để dụng cụ đánh và âu vào tủ đông cho lạnh rồi hãy mang ra cho whipping vào đánh để được hiệu quả tốt nhất

- Màu do lượng trà xanh quyết định nên bạn nào muốn đậm hơn thì cho thêm nhưng nhiều quá sẽ bị hơi đắng nhé!

Nguồn: FB Phạm Thảo Vi