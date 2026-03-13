Rau muống ngon và rẻ, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thuộc nhóm người "đại kỵ" này

Dinh dưỡng 13/03/2026 11:30

Rau muống là loại rau quen thuộc với nhiều người nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn rau muống.

Rau muống là một giống cây thân thảo, thường sống trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có dạng thân mềm, dài, rỗng bên trong. Trong cây rau muống thường cung cấp vitamin A, B, C, photpho, canxi cùng nhiều chất dinh dưỡng khác nhất là hàm lượng sắt vô cùng dồi dào nê rất tốt cho người bị thiếu sắt cần bổ sung lại.

Rau muống ngon và rẻ, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thuộc nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau muống 

Hỗ trợ điều trị thiếu máu: Với hàm lượng chất sắt dồi dào trong rau muống, khi sử dụng đúng cách mọi người sẽ hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu khá tốt. Đặc biệt là các bà mẹ mang thai nên bổ sung loại rau này để cung cấp lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng thai nhi.

Hỗ trợ phòng chống tiểu đường: Các đối tượng bị tiểu đường khi ăn rau muống sẽ giúp làm giảm lượng đường trong máu. Vậy nên, mọi người có thể bổ sung loại rau này vào thực đơn mỗi ngày để phòng bệnh tốt hơn nhé. 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Theo nhiều nghiên cứu, trong rau muống chứa nhiều thành phần dinh dưỡng từ các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất, beta - carotene, Magie,...từ đó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ hình thành các bệnh nguy hiểm như cao huyết áp, đột quỵ, đau tim… 

Rau muống ngon và rẻ, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thuộc nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan: Việc ăn rau muống thường xuyên cũng có tác dụng hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh vàng da, hay các vấn vấn đề về gan, đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể từ đó bảo vệ gan khỏi những tổn thương hiệu quả.

Những người không nên ăn rau muống

Người bị đau khớp: Những người bị viêm đau, nhức khớp, bệnh gout (thống phong) và các viêm nhiễm đường tiết niệu thận do sỏi, huyết áp cao không nên ăn rau muống do loại rau này có thể gây đau hơn.

Người đang điều trị bệnh: Những người đang điều trị bệnh nội khoa, ngoại khoa nào đó cũng không nên ăn rau này vì khả năng gây ngộ độc cao không tốt cho người bệnh.

Rau muống ngon và rẻ, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thuộc nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc: Rau muống chứa nhiều chất sắt, có thể tương tác với một số thành phần của thuốc, làm giảm sự hấp thu hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thuốc đều cần kiêng rau muống.

Người bị vết thương trên da: Đối với những ai đang bị vết thương trên da thì cũng không nên ăn rau muống bởi chúng kích thích tăng sinh tế bào gây sẹo lồi trên da.

Người bị bệnh gout: Rau muống chứa lượng đáng kể purin (khoảng 57mg purin/100g rau muống). Purin khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit uric. Lượng axit uric dư thừa sẽ tích tụ trong khớp và gây ra các cơn đau gout cấp tính.

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