Vũ Cát Tường gây lo lắng với hình ảnh mới, fan xót xa trước tình trạng sức khỏe của thần tượng

Hậu trường 13/03/2026 10:41

Thông tin Vũ Cát Tường nhập viện lúc nửa đêm đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Ngay lập tức, những hình ảnh và thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của nam ca sĩ đã được lan truyền chóng mặt, thu hút hàng ngàn lượt quan tâm và bình luận.

Mới đây, phía công ty quản lý của Vũ Cát Tường đã chính thức đưa ra thông báo sẽ không thể góp mặt trong chương trình "Anh trai say hi 2025 - A White Valentine Concert" vào ngày 16/3 tới đây. Lý do được đưa ra là vì vấn đề sức khỏe đột ngột, buộc giọng ca Vết Mưa phải nhập viện để bác sĩ theo dõi sát sao.

Vũ Cát Tường gây lo lắng với hình ảnh mới, fan xót xa trước tình trạng sức khỏe của thần tượng - Ảnh 1
Hình ảnh Vũ Cát Tương đi cấp cứu trong đêm. 

Đại diện ê-kíp chia sẻ trong sự tiếc nuối: "Những ngày qua, Vũ Cát Tường đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần xuất hiện của mình với sự háo hức mong chờ được gặp khán giả.

Việc phải lỡ hẹn với chương trình và thông báo ngay sát thềm diễn ra concert là một quyết định rất khó khăn và hoàn toàn ngoài ý muốn đối với Vũ Cát Tường cùng cả ê-kíp".

Thông tin nhập viện lần này khiến nhiều khán giả nhớ lại những chia sẻ đầy xót xa của Vũ Cát Tường trước đây về tình trạng sức khỏe của mình. Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Tường từng lần đầu tiết lộ mình đang phải chung sống với căn bệnh viêm gan siêu vi B – một căn bệnh di truyền từ người cha quá cố.

Vũ Cát Tường gây lo lắng với hình ảnh mới, fan xót xa trước tình trạng sức khỏe của thần tượng - Ảnh 2
Vũ Cát Tường phải uống thuốc hàng ngày và tầm soát ung thư 3 tháng/lần.

Nỗi đau mất cha vì ung thư gan không lâu sau ngày cưới của mình đã trở thành nỗi ám ảnh và cũng là động lực để Vũ Cát Tường chú trọng hơn đến sức khỏe. Được biết, ca sĩ phải duy trì việc uống thuốc hàng ngày và thực hiện tầm soát ung thư định kỳ 3 tháng một lần theo cảnh báo của bác sĩ về nguy cơ tiến triển xấu của bệnh.

 

Hiện tại, phía công ty của Vũ Cát Tường cũng đã có động thái trấn an dư luận khi cho biết sức khỏe của ca sĩ đã dần ổn định dưới sự chăm sóc của y bác sĩ. "Cảm ơn quý khán giả đã gửi rất nhiều lời hỏi thăm. Mong mọi người đừng quá lo lắng nhé", phía công ty nhắn nhủ.

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