Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia'

Hậu trường 12/03/2023 14:03

Mới đây, trong video ghi lại chuyến trekking được đăng tải trên Youtube, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường lần đầu công khai chia sẻ về bạn gái.

Mới đây, trong video ghi lại chuyến trekking được đăng tải trên Youtube, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường lần đầu công khai chia sẻ về bạn gái, dù còn giấu mặt. Nữ ca sĩ cho biết cùng bạn gái vừa có chuyến khám phá Bạch Mộc Lương Tử - một trong bốn đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 1
Vũ Cát Tường lần đầu công khai chia sẻ về bạn gái, dù còn giấu mặt - Ảnh: Internet

Vũ Cát Tường khiến khán giả bất ngờ trước loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh người yêu. Vũ Cát Tường xưng "anh" và gọi nửa kia bằng cái tên thân mật "Bí đỏ". Khi nghe bạn gái nói câu tình cảm "Em là gia đình của anh", Vũ Cát Tường đã cười hạnh phúc và trả lời: "Vâng ạ. Em là gia đình của anh".

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 2
Vũ Cát Tường khiến khán giả bất ngờ trước loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh người yêu - Ảnh: Internet

Giọng ca Vết Mưa còn gửi gắm tới nửa kia ở phần cuối của video: "‘Mình’ là một khối cực kỳ lộn xộn. Lắng nghe mình chưa bao giờ là dễ dàng. Cảm ơn em vì đã cùng anh tập lắng nghe chính mình". Đây là lần đầu tiên giọng ca 9x công khai xuất hiện cùng với nửa kia. Có thể thấy giọng ca Vết mưa đang có tình yêu ngọt ngào bên nửa kia. Tuy nhiên, Vũ Cát Tường hiện tại vẫn giấu kín danh tính và diện mạo của bạn gái.

Từ khi tham gia và nổi tiếng với chương trình Giọng hát Việt, Vũ Cát Tường theo đuổi hình tượng tomboy. Ca sĩ cắt tóc ngắn, ăn mặc nam tính và không công khai người yêu.

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 3
Vũ Cát Tường theo đuổi hình tượng tomboy khi chính thức bước vào sự nghiệp ca hát - Ảnh: Internet

Giữa năm 2022, Vũ Cát Tường công khai xu hướng tính dục trong lần chia sẻ với người hâm mộ: "Trong show gần đây, có khán giả hỏi 'bao giờ Tường lấy chồng?'. Nhưng không, trong tưởng tượng của Tường về chính mình, Tường thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. Tôi là gay" - Vũ Cát Tường nói.

Giọng ca Yêu xa nói cô không có nhu cầu giải thích về bản thân mình cho bất kỳ ai. Nhưng ở độ tuổi 30, Vũ Cát Tường nhận nhiều câu hỏi khi nào lấy chồng. Điều khó khiến cô phải nói "I'm gay" để mọi người không còn tò mò, hỏi cô bao giờ lấy vợ.

"Tường sẽ lấy vợ chứ không lấy chồng" – Vũ Cát Tường nói thêm.

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 4
Vũ Cát Tường công khai xu hướng tính dục vào giữa năm 2022 - Ảnh: Internet

Trước đó, Vũ Cát Tường có thời gian mặc váy, trang điểm, để tóc dài, ăn mặc nữ tính biểu diễn. Phong cách thời trang thay đổi liên tục khiến nhiều người thắc mắc về xu hướng tính dục của cô. Tuy nhiên, ca sĩ 31 tuổi thừa nhận cô thấy không thoải mái khi mặc đồ nữ.

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 5

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 6

Vũ Cát Tường lần đầu công khai danh tính bạn gái, hé lộ khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh 'nửa kia' - Ảnh 7
Vũ Cát Tường thừa nhận thấy không thoải mái khi mặc đồ nữ - Ảnh: Internet

Sau khi công bố thông tin này, Vũ Cát Tường cho biết cô hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, gửi lời động viên.

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Từ khóa:   ca sĩ Vũ Cát Tường Vũ Cát Tường và bạn gái vbiz

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