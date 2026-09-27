Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 27/09/2026 10:04

Hôm nay, ngày 27/9/2026 giá vàng chốt tuần giảm mạnh do chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 27/9, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 3,2 triệu đồng. Cộng với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần lỗ 6,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 3,2 triệu đồng sau một tuần khi còn được mua vào 140,9 triệu đồng và bán ra xuống 143,9 triệu đồng. Người mua vàng nhẫn SJC sau một tuần cũng lỗ 6,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji được mua vào là 141,5 triệu đồng và bán ra 145,5 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với cuối tuần trước; Bảo Tín Minh Châu giảm 2,2 triệu đồng khi mua xuống 141,4 triệu đồng và bán ra 145,4 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua bị lỗ từ 6,2 - 6,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới chốt tuần giảm mạnh, chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng giao ngay đầu tuần ở mức 4.383 USD/ounce. Kim loại quý có thời điểm tăng khi thị trường theo dõi các diễn biến tại Trung Đông và rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Giá vàng lên mức cao nhất tuần 4.387 USD/ounce, sau đó quay đầu giảm.

Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng tiếp tục chịu áp lực. Chứng khoán tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và đồng USD mạnh hơn khiến nhu cầu đối với vàng giảm. Lo ngại lạm phát khiến thị trường kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Nhà đầu tư quan tâm đến khả năng Fed tăng lãi suất thêm sau khi cơ quan này nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không trả lãi, qua đó thường gây sức ép lên giá kim loại quý.

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên thứ Tư và thứ Năm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Giá vàng giao ngay giảm xuống dưới 4.300 USD/ounce và chạm mức thấp nhất tuần 4.244 USD/ounce vào thứ Năm. Lực mua bắt đáy sau đó giúp giá vàng phục hồi.

Phiên cuối tuần, giá vàng được hỗ trợ khi giá dầu hạ nhiệt và xuất hiện kỳ vọng Mỹ - Iran có thể đạt thỏa thuận, qua đó giảm bớt rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Đồng USD cũng suy yếu, hỗ trợ giá vàng.

Thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng giao ngay chưa thể trở lại trên 4.300 USD/ounce. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.286 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.320 USD/ounce.

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