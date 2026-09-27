Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 27/09/2026 05:00

Atiso là dược liệu mang đến nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe thì ai cũng biết. Tuy nhiên, bạn đã biết chính xác những công dụng của atiso là gì chưa?

Atiso là thảo dược được trồng nhiều ở vùng khí hậu lạnh nước ta như Đà Lạt, Sapa, Tam Đảo. Atiso có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa và giải nhiệt cơ thể. Nhờ chứa cynarin và silymarin, atiso còn hỗ trợ tăng tiết mật, bảo vệ tế bào gan và chống oxy hóa.

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dung của hoa atiso 

Giải độc và bảo vệ tế bào gan

Atiso nổi tiếng nhất với khả năng làm mát và phục hồi chức năng gan nhờ chứa hai hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ là cynarin và silymarin. Các hợp chất này giúp kích thích tái tạo tế bào gan bị tổn thương, hỗ trợ đào thải độc tố do rượu bia, thuốc tây hoặc thực phẩm bẩn, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ xơ gan và nóng trong người.

Tăng cường tiết mật và hỗ trợ tiêu hóa

Hoạt chất cynarin trong atiso không chỉ bảo vệ gan mà còn kích thích túi mật tăng tiết dịch mật. Điều này giúp hệ tiêu hóa phân giải chất béo hiệu quả hơn, cải thiện tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu sau các bữa ăn nhiều mỡ, đồng thời củng cố hệ vi sinh đường ruột và ngăn ngừa táo bón.

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch

Chiết xuất từ lá atiso có khả năng làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, đồng thời thúc đẩy sản sinh cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, việc sử dụng atiso thường xuyên giúp ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, giảm huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Atiso chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các hoạt chất giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau khi ăn. Nhờ khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, atiso là thực phẩm hỗ trợ lý tưởng giúp duy trì chỉ số đường huyết ổn định, rất tốt cho người bị tiền tiểu đường hoặc bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da và ngăn ngừa mụn nóng

Mụn nhọt, mẩn ngứa thường xuất phát từ việc gan bị quá tải và cơ thể tích tụ độc tố. Nhờ đặc tính giải độc gan vượt trội kết hợp với vitamin C và các polyphenol chống oxy hóa, atiso giúp thanh nhiệt từ bên trong, giảm mụn nhọt, hỗ trợ làm sáng da và làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng atiso

Mặc dù là "thần dược", việc lạm dụng atiso quá mức vẫn có thể gây ra những phản ứng ngược:

Không uống quá nhiều: Việc uống hơn 1-2 lít trà atiso mỗi ngày có thể gây tình trạng trướng bụng, đầy hơi và gây áp lực cho thận do tác dụng lợi tiểu quá mức.

Gây co thắt mật: Những người đang bị tắc ống dẫn mật hoặc có sỏi mật lớn nên thận trọng và người bệnh nên tham khảo bác sĩ trước khi dùng.

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng đến tiêu hóa: Vị đắng của atiso ở liều cao có thể gây co thắt cơ trơn dạ dày, không tốt cho người đang bị loét dạ dày tiến triển.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Atiso có thể làm giảm tiết sữa nếu dùng quá nhiều. Bạn chỉ nên dùng với lượng vừa phải như một loại rau ăn.

Chất lượng dược liệu: Tránh dùng các loại trà hoặc cao không rõ nguồn gốc, bị ẩm mốc. Nên mua tại các hệ thống nhà thuốc uy tín để đảm bảo hàm lượng Cynarin tiêu chuẩn.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào, khoai mì còn ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng kinh ngạc bao gồm chất xơ, vitamin C, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa atiso công dụng hoa atiso dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 48 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân