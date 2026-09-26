Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 26/09/2026 05:00

Không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào, khoai mì còn ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng kinh ngạc bao gồm chất xơ, vitamin C, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Cây khoai mì có nguồn gốc từ Nam Mỹ, bộ phận được sử dụng nhiều nhất của cây là rễ vì mang lại nhiều lợi ích. Rễ cây khoai mì tích lũy tinh bột và phát triển lớn dần tạo thành củ.

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Ảnh minh họa: Internet

Củ khoai mì là nguồn cung cấp calo và carbohydrate dồi dào, thường được dùng làm thực phẩm của người dân ở những quốc gia nghèo. Chúng ta có thể ăn được toàn bộ củ khoai mì bằng cách luộc/hấp chín, nấu chè, nấu xôi hoặc cũng có thể nghiền thành bột để làm bánh… Ít người biết rằng, củ khoai mì là nguyên liệu chính trong việc sản xuất bột năng dùng trong ẩm thực.

Công dụng của củ khoai mì 

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Khoai mì giàu chất xơ và đặc biệt là tinh bột kháng (resistant starch). Dạng tinh bột này khi đi qua hệ tiêu hóa sẽ không bị biến đổi ở dạ dày mà chuyển thẳng xuống đại tràng, đóng vai trò như chất xơ hòa tan nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tăng cường nhu động ruột và phòng ngừa hiệu quả chứng táo bón.

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Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Khoai mì là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn, virus gây bệnh. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ tăng cường hấp thu sắt và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương tự nhiên.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng về làm chậm lão hóa

Lượng vitamin C và chất chống oxy hóa trong khoai mì đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen – protein quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Việc bổ sung khoai mì đúng cách giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của gốc tự do, hỗ trợ làm mờ thâm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Trong khoai mì chứa các khoáng chất thiết yếu như kali và magie. Kali đóng vai trò cân bằng lượng natri trong cơ thể, giúp duy trì áp lực máu ở mức ổn định và giảm tải áp lực lên thành mạch. Sự kết hợp giữa kali và chất xơ trong củ sắn góp phần bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh và hạn chế nguy cơ cao huyết áp.

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Khoai mì chứa các khoáng chất quan trọng gồm canxi, phốt pho, magie và đồng. Các dưỡng chất này kết hợp với nhau giúp củng cố mật độ xương, hỗ trợ quá trình phát triển khung xương ở trẻ em và hạn chế nguy cơ suy giảm mật độ xương, loãng xương ở người lớn tuổi.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều khoai mì gây ra ảnh hưởng gì cho sức khỏe?

Củ khoai mì là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều carbohydrate, protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, việc tiêu thụ khoai mì với số lượng lớn trong thời gian dài có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm:

Gây rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ bệnh lý: Ăn quá nhiều khoai mì có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, rối loạn tim mạch, béo phì và tăng đường huyết do hàm lượng carbohydrate cao.

Tích tụ chất béo dư thừa: Do chứa nhiều carbohydrate và calo, tiêu thụ khoai mì quá mức có thể dẫn đến tích tụ mỡ thừa và tăng nồng độ cholesterol trong cơ thể, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tăng nguy cơ axit uric cao: Khoai mì chứa hàm lượng axit uric khá lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng axit uric trong máu, gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người mắc bệnh gout hoặc có nguy cơ cao.

Nguy cơ ngộ độc cyanide: Khoai mì chứa một lượng nhỏ cyanide, một chất độc tự nhiên. Nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến không đúng cách, cyanide có thể tích tụ trong cơ thể và gây tình trạng ngộ độc cấp tính.

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Tác dụng của cải bó xôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu mà còn góp phần hỗ trợ tim mạch, tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe xương.

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