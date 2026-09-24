Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Ngày nay, quả đậu bắp ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi, thành một món ăn hàng ngày ở nhiều quốc gia. Không chỉ bởi mùi vị độc đáo có chất nhầy kết dính mà còn bởi giá trị dinh dưỡng vô cùng lớn đặc biệt tốt cho sức khỏe của nó.

Đậu bắp hay còn được gọi bằng các tên khác như mướp tây, bông vàng, bắp chà hay thảo cà phê,... có nguồn gốc từ Tây Phi. Đậu bắp là loại cây ăn quả, có thể trồng thành cây một năm hoặc nhiều năm. Cây đậu bắp thường cao đến 2,5m với lá dài và rộng lớn từ 10cm đến 20cm. Hoa của cây đậu bắp có 5 cánh với màu trắng hoặc vàng, có các đốm đỏ tại phần gốc hoa. Quả đậu bắp dáng dài chứa nhiều hạt bên trong.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu bắp có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu tin rằng đậu bắp có thể giúp ngăn ngừa sự hấp thụ đường trong quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định rằng đậu bắp giúp kiểm soát lượng đường trong máu ở người.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Đậu bắp còn chứa hàm lượng cao một loại chất xơ gọi là pectin. Pectin là một loại chất xơ prebiotic dạng gel, có nghĩa là nó nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đồng nghĩa với việc giảm viêm nhiễm và đầy hơi, điều này đặc biệt tốt nếu bạn thường xuyên bị táo bón.

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Tăng cường sức khoẻ xương

Canxi rất quan trọng cho xương chắc khỏe. Trong nửa chén đậu bắp nấu chín, bạn sẽ nhận được khoảng 6% lượng canxi cần thiết hàng ngày. Hơn nữa, đậu bắp là một nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời. Vitamin K là một loại vitamin tan trong chất béo cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức mạnh của xương.

Tốt cho người giảm cân

Đậu bắp có hàm lượng chất xơ vô cùng dồi dào, bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ này rất có lợi cho công cuộc giảm cân. Cùng với ưu điểm lượng calories thấp khiến đậu bắp trở thành món ăn lý tưởng giúp kiểm soát cân nặng.

Tốt cho bệnh thiếu máu

Thường xuyên uống nước ép đậu bắp còn có thể tránh nguy cơ mắc bệnh thiếu máu, bởi đậu bắp cũng có một hàm lượng chất sắt, kali, kẽm,...rất cao giúp bổ sung các chất dinh dưỡng tái tạo máu.

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Các lưu ý khi sử dụng đậu bắp

Khi đã biết được quả đậu bắp có tác dụng gì? bạn nên chú ý đến cách sử dụng để nâng cao được tác dụng của quả đậu bắp.

Đậu bắp là loại thực vật có thể ăn toàn bộ, không cần phải gọt vỏ hay bỏ hạt khi chế biến.

Khi chế biến đậu bắp không nên nấu quá chín kĩ tránh để mất các chất nhầy và bảo toàn chất dinh dưỡng có trong chúng.

Đậu bắp có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau như luộc, xào, nướng, chiên,... hay ép thành nước sử dụng trực tiếp.

Đậu bắp là loại rau chứa tính hàn nên với những người có thể trạng kém, hay bị đau bụng thì không nên ăn quá nhiều sẽ khiến phản tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh nhân có bệnh đường ruột hay có hội chứng ruột kích thích cũng không nên sử dụng đậu bắp, bởi hàm lượng fructose cao trong nó có thể dẫn đến đầy hơi hoặc tiêu chảy.