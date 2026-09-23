Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Hạt sen từ lâu đã được xem là “thần dược” trong dân gian nhờ vào giá trị dinh dưỡng cao và công dụng tuyệt vời với cơ thể. Không chỉ xuất hiện trong các món ăn truyền thống, hạt sen còn là vị thuốc quý trong Đông y, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, cải thiện giấc ngủ và làm chậm quá trình lão hóa.

Hạt sen có thể giúp trị mụn trứng cá. Bã nhờn ở da là một chất sáp hình thành là làm tắc những lỗ trên da, đây chính là thủ phạm gây ra mụn trứng cá. Có thể sử dụng phương pháp trộn thêm hoa sen vào trà xanh đắp lên mặt để giảm lượng bã nhờn các tuyến tiết ra.

Hạt sen giúp hạn chế sự lan rộng của tế bào ung thư phổi

Đặc biệt, chất neferine trong tâm sen có tác dụng làm hạn chế sự lan rộng của tế bào ung thư phổi. Kết quả nghiên cứu này đề xuất việc sử dụng tâm sen để điều trị căn bệnh ung thư phổi trong tương lai.

Hạt sen tốt cho người bệnh tiểu đường

Do hạt sen ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ nên có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, đối với bệnh nhân bị tiểu đường nên dùng một lượng vừa đủ hạt sen một cách thường xuyên để duy trì sức khỏe. Hạt sen được coi là một loại thức ăn vặt lành mạnh và ngon miệng cho những người bị tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt sen giúp giảm mỡ máu

Mỡ thường tích tụ trong nhiều bộ phận của cơ thể chúng ta khi không thường xuyên tập thể thao, đặc biệt là gan, do những căng thẳng và lo lắng. Lượng mỡ tích tụ trong cơ thể này được gọi là tạng mỡ và có thể là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Ăn hạt sen được chứng minh có tác dụng trị bệnh gan nhiễm mỡ và làm giảm mỡ máu.

Lưu ý khi ăn hạt sen thường xuyên

Dù hạt sen rất tốt cho sức khỏe nhưng việc sử dụng không đúng cách có thể gây phản tác dụng. Vì vậy, tuân thủ các nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích của thực phẩm này mà không lo tác dụng phụ.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn quá nhiều: Mỗi ngày chỉ nên dùng 30 - 50g hạt sen, tránh ăn quá nhiều vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Người bị táo bón nặng nên hạn chế: Do hạt sen có tính bình và nhiều tinh bột nên nếu ăn nhiều có thể khiến tình trạng táo bón nghiêm trọng hơn.

Phụ nữ mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ: Dù hạt sen tốt cho thai kỳ nhưng dùng sai liều lượng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mẹ bầu.

Không dùng hạt sen có tâm cho người huyết áp thấp: Tâm sen (phần mầm xanh giữa hạt) có tính hàn và hạ huyết áp, vì vậy người huyết áp thấp hoặc dễ lạnh nên bỏ tâm trước khi dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo quản đúng cách: Hạt sen khô nên được để trong lọ kín, tránh ẩm mốc còn hạt sen tươi nên được bảo quản ngăn mát và dùng trong 2 - 3 ngày.