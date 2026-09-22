Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hàm lượng canxi trong cá mòi rất ấn tượng, cao hơn gấp 3 lần sữa. Cụ thể, 100g cá mòi đóng hộp cung cấp đến 382mg canxi, trong khi cùng lượng sữa chỉ có 123mg. Ngoài ra, cá mòi là loại cá cực giàu các vitamin và khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe bất ngờ của cá mòi không phải ai cũng biết.

Cá mòi, loài cá nhỏ bé sinh sống ở vùng biển lạnh, từ lâu được biết đến như một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng với hương vị thơm ngon đặc trưng. Cá mòi nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3 cao, đặc biệt là DHA và EPA. Hai loại axit béo này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch, giảm viêm nhiễm, hỗ trợ phát triển trí não và thị lực.

Phòng ngừa bệnh tim: Cá mòi là nguồn cung cấp axit béo omega-3, DHA và EPA, đóng vai trò chính trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Axit béo omega-3 có thể ngăn ngừa tắc nghẽn do hẹp tĩnh mạch và động mạch hoặc cục máu đông bằng cách giữ cho tất cả các bộ phận của tim hoạt động trơn tru. Điều này liên quan đến việc phá vỡ cholesterol xấu, mở mạch máu, giảm huyết áp và điều hòa nhịp tim, kéo dài tuổi thọ.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe não bộ: Sự kết hợp hoàn hảo giữa DHA và vitamin B12 trong cá mòi tạo nên "cặp đôi hoàn hảo" cho sức khỏe não bộ. DHA giúp xây dựng và bảo vệ các tế bào thần kinh, trong khi vitamin B12 đóng vai trò như "người vận chuyển" năng lượng, giúp các tế bào thần kinh hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, não bộ của bạn sẽ luôn khỏe mạnh, minh mẫn và linh hoạt.

Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường (tiểu đường): Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, một lợi ích sức khỏe khác của việc thêm cá mòi vào chế độ ăn uống của chúng ta là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cá mòi giàu protein đóng vai trò trong việc giảm tình trạng kháng insulin, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp: Không chỉ giàu canxi, cá mòi còn chứa vitamin D, một dưỡng chất mà nhiều thực phẩm giàu canxi khác thường thiếu. Sự kết hợp này giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn so với việc chỉ bổ sung canxi qua các sản phẩm sữa. Vì vậy, cá mòi là một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe xương khớp, đặc biệt đối với những người không dung nạp lactose.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin D, selen và omega-3 trong cá mòi đều có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Selen là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Giảm nguy cơ ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy omega-3 trong cá mòi có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Selen cũng được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cách chọn mua cá mòi

Khi mua cá mòi đóng hộp, tốt hơn là mua những loại được đóng gói với dầu ô liu thay vì dầu đậu nành. Cho dù là mua gì, hãy chắc chắn kiểm tra hạn sử dụng trước khi mua.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mua cá mòi tươi, hãy chắc chắn kiểm tra chúng trước. Hãy tìm những con cá mòi có mắt sáng trong, da vẫn óng ánh, với lớp vảy vẫn còn nguyên, thịt hồng tươi và cấu trúc còn mềm. Mắt vẫn đục, da mất màu là dấu hiệu của việc chất lượng cá không còn tươi như ban đầu.

Phòng ngừa sức khỏe khi ăn cá mòi

Những người có vấn đề về thận hoặc bệnh gút nên tránh cá mòi. Bởi vì cá mòi có chứa một chất tạo ra acid uric. Sự tích tụ acid uric có thể gây ra các vấn đề về thận và gút cho những người đã mắc bệnh.

Cá mòi đóng hộp có nhiều muối, nếu chúng ta đang cố gắng giảm lượng muối, hãy kiểm tra nhãn trước khi ăn cá mòi đóng hộp.

Lượng calo của cá mòi cũng là điều cần lưu ý nếu bạn đang trong quá trình theo dõi lượng calo của mình bởi chúng có xu hướng chứa nhiều calo.