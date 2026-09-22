Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sau khi phần trình diễn kết thúc, Trương Lăng Hách nói nhỏ lời “Cảm ơn” với khán giả nhưng micro của anh bất ngờ không phát ra âm thanh. Trong khi đó, lời cảm ơn của Âu Dương Na Na đứng bên cạnh vẫn được truyền đến khán giả. Khoảnh khắc này được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo tranh luận về việc nam diễn viên có sử dụng bản thu sẵn trong tiết mục hay không.

Trương Lăng Hách và nữ ca sĩ kiêm diễn viên Âu Dương Na Na cùng biểu diễn ca khúc “Hòa bạn thuyết hi” tại đêm nhạc điện ảnh “Vịnh khuất thăng minh nguyệt” 2026 ở Macau (Trung Quốc). Đây là lần đầu hai nghệ sĩ thể hiện ca khúc trên sân khấu, vì vậy tiết mục nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc giọng nói của Trương Lăng Hách đột ngột biến mất khi micro vẫn ở gần miệng là chi tiết đáng chú ý. Một số người từ đó đặt nghi vấn phần hát trước đó có thể được hỗ trợ bởi bản thu sẵn hoặc âm thanh thu trước. Thậm chí, một số tài khoản trên mạng xã hội gọi đây là dấu hiệu của việc hát nhép.

Tuy nhiên, người hâm mộ Trương Lăng Hách đưa ra cách giải thích khác. Một số tài khoản chia sẻ video tổng duyệt và cho rằng âm thanh trong buổi tổng duyệt và màn trình diễn chính thức có nhiều điểm tương đồng. Theo họ, việc micro mất tiếng có thể xuất phát từ sự cố kỹ thuật, thay vì phản ánh cách nam diễn viên sử dụng giọng hát trong toàn bộ tiết mục.

Một số khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện cũng cho rằng chỉ dựa trên vài giây micro không phát tiếng là chưa đủ để xác định Trương Lăng Hách hát nhép. Hiện chưa có thông tin chính thức từ ban tổ chức về sự cố âm thanh trong tiết mục.

Trương Lăng Hách cũng không phải nghệ sĩ duy nhất gây tranh luận về vấn đề này tại đêm nhạc. Trong tiết mục “Vũ đạo phố”, Tạ Kim Yến và Lưu Vũ Hân cùng biểu diễn. Một số video ghi lại cảnh Tạ Kim Yến không cầm micro nhưng vẫn có giọng hát vang lên, khiến khán giả tiếp tục bàn luận về việc sử dụng âm thanh thu sẵn hoặc âm thanh hỗ trợ trong chương trình.

Tranh luận sau đó mở rộng sang vấn đề sử dụng các lớp âm thanh hỗ trợ tại những chương trình trực tiếp quy mô lớn. Một bộ phận khán giả cho rằng với các nghệ sĩ không hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ca hát, việc sử dụng âm thanh hỗ trợ có thể được áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng chương trình.

Đến nay, Trương Lăng Hách chưa lên tiếng về nghi vấn liên quan đến màn trình diễn. Vì vậy, nguyên nhân khiến micro của anh mất tiếng trong khoảnh khắc cuối tiết mục vẫn chưa được xác nhận.