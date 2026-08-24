Đằng sau Trương Lăng Hách là cả một câu chuyện bất ngờ

Không dừng lại ở tạo hình, Trục Ngọc còn vướng tranh luận về các chỉ số nhiệt độ trên nền tảng. Bộ phim lần lượt đạt những cột mốc đáng chú ý trên iQIYI và Tencent Video, nhưng một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi về mức độ tương xứng giữa con số được công bố và sức nóng thực tế của tác phẩm.

Với Trục Ngọc, nam diễn viên từng bị khán giả chế giễu bằng biệt danh “tướng quân kem nền”. Tạo hình của anh bị nhận xét chưa đủ mạnh mẽ, thiếu khí chất của một võ tướng từng trải qua chiến trường. Trong khi đó, hình tượng Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông đảm nhận lại nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài oai phong và cảm giác mạnh mẽ, phù hợp với nhân vật.

Sang đến Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Kịch bản bị nhận xét thiếu thuyết phục, một số tình tiết được cho là khác xa nguyên tác, trong khi diễn xuất của Trương Lăng Hách tiếp tục gây ra những luồng ý kiến trái chiều.

Kể từ sau thành công của Thương Lan Quyết, khi đảm nhận vai Trường Hành tiên quân, sự nghiệp Trương Lăng Hách tăng tốc đáng kể. Anh liên tục nhận vai chính trong những dự án được đầu tư lớn. Tuy nhiên, đi cùng với độ nổi tiếng là những nghi vấn về việc anh được ưu ái quá mức, thậm chí xuất hiện cách gọi “con cưng tư bản”.

Dù vậy, nếu nhìn ở góc độ thương mại, việc các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào Trương Lăng Hách cũng có lý do. Ngoại hình nổi bật, lượng người hâm mộ đông đảo, độ nhận diện cao và khả năng tạo chủ đề thảo luận giúp anh sở hữu giá trị thương mại đáng kể. Nam diễn viên hiện được cho là có tới 22 hợp đồng đại diện thương hiệu.

Đặc biệt, thành tích của Trục Ngọc cho thấy sức hút của Trương Lăng Hách không thể chỉ được đánh giá qua những tranh cãi trên mạng. Theo dữ liệu từ Vân Hợp, bộ phim đã đạt tổng lượt xem tích lũy khoảng 3,526 tỷ, với lượt xem trung bình khoảng 88,15 triệu mỗi tập.

Có thể nói, Trương Lăng Hách là trường hợp khá điển hình của câu nói “hắc hồng cũng là hồng”: càng gây tranh luận, cái tên của anh càng được nhắc đến. Và xét trên phương diện lưu lượng lẫn giá trị thương mại, nam diễn viên rõ ràng vẫn chưa phải một cái tên có thể xem nhẹ.