Vương Nhất Bác khởi kiện công ty sản xuất Trần Tình Lệnh vì tranh chấp quyền hình ảnh

Theo thông tin được hiển thị trên ứng dụng QCC, tòa án gần đây đã công bố các tài liệu tố tụng, bao gồm đơn khởi kiện, giấy triệu tập và yêu cầu phản hồi đối với những doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc. Đáng chú ý, trong danh sách các bị đơn có tên Tân Phái Truyền thông, công ty từng tham gia sản xuất Trần Tình Lệnh – tác phẩm đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành những cái tên được chú ý mạnh mẽ trên màn ảnh Hoa ngữ sau khi phim lên sóng năm 2019.

Vương Nhất Bác mới đây thu hút sự chú ý khi được cho là đã khởi kiện Công ty TNHH Tập đoàn Truyền thông Tân Phái (NewStyle Media), đơn vị từng tham gia chế tác bộ phim Trần Tình Lệnh, vì những tranh chấp liên quan đến quyền hình ảnh của nam diễn viên.

Theo nội dung được lan truyền trên mạng xã hội, tranh chấp lần này xoay quanh việc sử dụng hình ảnh của Vương Nhất Bác trong các sản phẩm liên quan đến bộ phim. Phía nam diễn viên cho rằng một lượng lớn hình ảnh, video hậu trường được ghi hình tại phim trường đã bị sử dụng khi chưa có sự cho phép phù hợp. Đáng chú ý, những nội dung này được cho là còn bị cắt ghép, chỉnh sửa và lan truyền dưới nhiều hình thức khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hành hình ảnh hậu trường, phía Vương Nhất Bác còn cho rằng các nội dung liên quan đã được khai thác cho mục đích thương mại và tạo ra những sản phẩm phái sinh nhằm thu lợi. Nếu những cáo buộc này được cơ quan chức năng xác nhận, đây có thể là vấn đề đáng chú ý bởi quyền hình ảnh của nghệ sĩ là một trong những quyền dân sự được pháp luật Trung Quốc bảo vệ.

Theo thông tin hiện có, đây cũng không phải lần đầu Tân Phái Truyền thông vướng vào những tranh chấp liên quan đến các sản phẩm phái sinh của Trần Tình Lệnh. Bộ phim sở hữu lượng người hâm mộ lớn, kéo theo nhiều hoạt động khai thác hình ảnh, video và các nội dung bên lề. Chính độ phổ biến của tác phẩm cũng khiến vấn đề sử dụng hình ảnh diễn viên trở nên nhạy cảm hơn.

Đáng chú ý, lần này Tân Phái Truyền thông không phải bên duy nhất bị Vương Nhất Bác đưa vào vụ kiện. Theo thông tin được chia sẻ, phía nam diễn viên còn khởi kiện thêm ba công ty và một hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số bị đơn lên năm.

Hiện những thông tin đang được cư dân mạng bàn luận chủ yếu xuất phát từ dữ liệu tố tụng được công khai và các nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Việc các bị đơn có thực sự vi phạm quyền hình ảnh hay không vẫn cần chờ kết luận chính thức từ tòa án.

Dù kết quả cuối cùng chưa được xác định, vụ việc một lần nữa cho thấy giá trị thương mại rất lớn của hình ảnh nghệ sĩ sau thành công của một tác phẩm đình đám. Với Vương Nhất Bác, Trần Tình Lệnh không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn tạo ra khối lượng lớn nội dung và sản phẩm liên quan đến hình ảnh của anh. Vì vậy, tranh chấp lần này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng Trung Quốc.