Ngu Thư Hân 'gây sốt' với phong cách thời trang, biển người đội mưa ngắm mỹ nhân

Sao quốc tế 24/08/2026 12:16

Mới đây, Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện phong cách thời trang đi làm đầy cá tính. Hình ảnh mới của nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, giúp chủ đề liên quan đến cô leo lên vị trí No.2 Hot Search bảng giải trí.

Mới đây, Ngu Thư Hân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện tại phim trường với phong cách thời trang đi làm đầy cá tính. Loạt hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đưa chủ đề liên quan đến cô lên vị trí No.2 Hot Search bảng giải trí.

Trong lần xuất hiện này, Ngu Thư Hân lựa chọn trang phục có điểm nhấn là đôi tất đen, kết hợp cùng phong cách trẻ trung, nổi bật. Vốn được biết đến là mỹ nhân Hoa ngữ có gu thời trang ấn tượng, nữ diễn viên thường xuyên khiến những khoảnh khắc đời thường hay đi làm trở thành chủ đề được bàn luận. Lần này cũng không ngoại lệ khi tạo hình của cô nhận về nhiều lời khen.

Ngu Thư Hân 'gây sốt' với phong cách thời trang, biển người đội mưa ngắm mỹ nhân - Ảnh 1Ngu Thư Hân 'gây sốt' với phong cách thời trang, biển người đội mưa ngắm mỹ nhân - Ảnh 2

Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh người hâm mộ đứng kín bên ngoài phim trường Hoành Điếm để chờ Ngu Thư Hân. Dù trời mưa tầm tã, đông đảo fan vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa chỉ để được tận mắt nhìn thấy thần tượng, chụp vài bức ảnh hoặc gửi lời động viên tới cô.

Sự nhiệt tình của người hâm mộ cũng phần nào cho thấy sức hút của Ngu Thư Hân ở thời điểm hiện tại. Đáp lại tình cảm ấy, nữ diễn viên vẫn dành thời gian tương tác với fan trước khi bắt đầu công việc. Những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng thân thiện này khiến bầu không khí tại phim trường trở nên náo nhiệt.

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang có mặt tại Hoành Điếm để ghi hình Niệm Tương Tư, bộ phim hợp tác cùng Hầu Minh Hạo. Trong tác phẩm, cô đảm nhận vai Hà Phán, một yêu tinh trai sông có tính cách tinh nghịch và đặc biệt mê ăn uống.

Ngu Thư Hân 'gây sốt' với phong cách thời trang, biển người đội mưa ngắm mỹ nhân - Ảnh 3Ngu Thư Hân 'gây sốt' với phong cách thời trang, biển người đội mưa ngắm mỹ nhân - Ảnh 4

Niệm Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết Thị Thần Tiên của tác giả Nhất Độ Quan Hoa, xoay quanh mối duyên kỳ lạ giữa Hà Phán và Dung Trần Tử, quán chủ Thanh Hư quán.

Theo nội dung nguyên tác, Dung Trần Tử là sao Lộc Tồn chuyển sinh, sở hữu dòng máu được cho là có công hiệu đặc biệt. Chính vì tò mò về “thịt thần tiên”, Hà Phán tìm mọi cách tiếp cận chàng đạo trưởng.

Thế nhưng, Dung Trần Tử lại là người chính trực, thanh tâm quả dục và gần như không bị sắc đẹp lay động. Từ một cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng mục đích chẳng mấy lãng mạn, cả hai dần rơi vào mối quan hệ vừa hài hước vừa ngọt ngào. Khi khoảng cách giữa hai thế giới dần được xóa nhòa, một chuyện tình sâu đậm cũng âm thầm nảy nở.

Ngu Thư Hân cảnh báo khởi kiện hành vi giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI

Ngu Thư Hân cảnh báo khởi kiện hành vi giả mạo khuôn mặt, giọng nói bằng AI

Văn phòng đại diện của diễn viên Ngu Thư Hân vừa phát đi tuyên bố chính thức, phản đối việc hình ảnh và giọng nói của nữ diễn viên bị sử dụng trái phép để tạo các sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, đơn vị này cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức không chấm dứt hành vi vi phạm.

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