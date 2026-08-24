Quan Hiểu Đồng đẹp như thiên thần, sánh đôi Trần Tinh Húc chuẩn “tài phiệt”

Trong khi đó, Trần Tinh Húc cũng khiến dân tình chú ý với vẻ ngoài điển trai và vóc dáng cao ráo, nam tính. Khi khoác lên mình trang phục chú rể, nam diễn viên lập tức toát lên khí chất sang trọng, phong độ, thậm chí được nhận xét giống một “bạch mã hoàng tử” hoặc thiếu gia tài phiệt trong phim ngôn tình.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Quan Hiểu Đồng gây ấn tượng với diện mạo thanh lịch, trong trẻo nhưng không kém phần cuốn hút. Trang phục cô dâu được thiết kế nổi bật, kết hợp cùng nhan sắc vốn đã được đánh giá cao của nữ diễn viên sinh năm 1997. Nhiều khán giả ví von cô chẳng khác nào “thiên thần” bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Đứng cạnh nhau, Quan Hiểu Đồng và Trần Tinh Húc tạo thành một cặp đôi có ngoại hình được đánh giá là vô cùng tương xứng. Sự kết hợp giữa visual nổi bật, vóc dáng và khí chất của cả hai khiến những bức ảnh đám cưới nhanh chóng lan truyền. Không ít người hâm mộ hào hứng “ăn cưới online” dù biết đây chỉ là một phân cảnh trong phim.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận dành lời khen cho tạo hình của cặp đôi. Có người nhận xét đám cưới mang đến cảm giác hạnh phúc, trong khi không ít khán giả đặc biệt ấn tượng với vẻ ngoài của Trần Tinh Húc và diện mạo mới lạ của Quan Hiểu Đồng.

Tuy nhiên, Hồng Chưởng không phải một bộ phim ngôn tình đơn thuần. Tác phẩm thuộc thể loại huyền nghi - chính kịch, với Trần Tinh Húc vào vai Lục Dĩ Châu, một tiến sĩ tâm lý học xuất thân giàu có, sở hữu tính cách điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai Mạnh Lộ Sa, nữ họa sĩ trẻ xinh đẹp, bí ẩn và tài năng.

Hai người gặp nhau trong một đêm mưa tại Anh rồi cùng xây dựng cuộc sống tưởng như hoàn hảo. Thế nhưng, cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ đã phá vỡ tất cả. Những âm mưu, thù hận và bí mật bị chôn giấu dần được hé lộ, kéo hai nhân vật chính vào một câu chuyện đầy bất ngờ.

Chính vì vậy, bên cạnh màn “phát đường” từ đám cưới đẹp như cổ tích, khán giả cũng đang tò mò liệu cuộc hôn nhân của Lục Dĩ Châu và Mạnh Lộ Sa sẽ thực sự ngọt ngào hay ẩn chứa những bí mật khó lường.