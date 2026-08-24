Loạt hình ảnh hiếm của Trương Lăng Hách chưa từng được lên sóng

Trong phim, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Hoa Thành, hay còn gọi là Tam Lang, một Quỷ vương khiến tam giới khiếp sợ nhưng lại dành tình cảm sâu đậm cho Tạ Liên. Nhân vật sở hữu vẻ ngoài tà mị, quyền lực nhưng đồng thời cũng vô cùng si tình, luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu.

Khai máy từ tháng 7/2021, Cát Tinh Cao Chiếu từng được kỳ vọng là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn. Bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Thiên Quan Tứ Phúc của Mặc Hương Đồng Khứu, xoay quanh mối duyên kéo dài hơn 800 năm giữa Tạ Liên và Hoa Thành.

Với chiều cao 1m88 cùng gương mặt góc cạnh, sắc nét, Trương Lăng Hách từng nhận được nhiều kỳ vọng khi được lựa chọn vào vai Hoa Thành. Những hình ảnh hậu trường hiếm hoi của nam diễn viên trong tạo hình nhân vật vì thế cũng từng gây chú ý lớn trên mạng xã hội.

Thế nhưng, dù đã hoàn tất ghi hình từ lâu, Cát Tinh Cao Chiếu đến nay vẫn chưa thể chính thức ra mắt. Dự án rơi vào tình trạng “đắp chiếu” khi dòng phim đam mỹ chuyển thể gặp nhiều hạn chế trong khâu kiểm duyệt tại Trung Quốc. Điều này khiến khán giả gần như không còn cơ hội được chứng kiến phiên bản Hoa Thành của Trương Lăng Hách trên màn ảnh.

Không chỉ gặp trở ngại về đường lên sóng, bộ phim còn từng vướng nhiều tranh cãi ngay từ thời điểm ghi hình. Một số hình ảnh hậu trường bị rò rỉ khiến người hâm mộ nguyên tác không hài lòng về trang phục và tạo hình, cho rằng chưa thể hiện được chất tiên hiệp đặc trưng của câu chuyện. Bên cạnh đó, những lùm xùm liên quan đến đoàn phim cũng khiến dự án nhận thêm nhiều sự chú ý tiêu cực.

Dù có một tác phẩm đáng tiếc phải nằm kho, sự nghiệp của Trương Lăng Hách vẫn liên tục phát triển. Nam diễn viên từng gây chú ý qua Thương Lan Quyết, sau đó tiếp tục đảm nhận nhiều vai chính trong Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên và Tứ Hải Trọng Minh.

Đặc biệt, trong năm 2026, Trương Lăng Hách tiếp tục trở thành tâm điểm với Trục Ngọc và Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Những dự án này giúp tên tuổi nam diễn viên duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ, phần nào cho thấy sự nghiệp của anh vẫn đang trên đà phát triển dù từng có những tác phẩm không thể đến được với khán giả.

Từ một sinh viên Kỹ thuật điện không có nền tảng nghệ thuật, Trương Lăng Hách đã từng bước tiến vào showbiz và xây dựng vị trí riêng. Chính vì vậy, những hình ảnh hiếm hoi từ Cát Tinh Cao Chiếu vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối về một vai diễn từng được kỳ vọng nhưng có thể sẽ mãi nằm lại trong “kho phim” chưa có ngày phát sóng.