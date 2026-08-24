Chuyện 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế của vợ tỷ phú gây bàn tán

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952 tại Bắc Kinh, xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh kịch. Năm 1986, ông nổi tiếng khắp Trung Quốc khi đảm nhận vai Đường Tăng trong Tây du ký. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, ông lại lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho một cuộc sống khác.

Sau khi tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy từng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận. Một số tin đồn cho rằng ông bị các con riêng của vợ xa lánh, không được hưởng tài sản thừa kế và phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cô độc. Tuy nhiên, những chia sẻ gần đây cho thấy cuộc sống của nam diễn viên dường như hoàn toàn khác với những gì lời đồn mô tả.

Trì Trọng Thụy gặp Trần Lệ Hoa trong một hoạt động liên quan đến kinh kịch. Khi ấy, bà đã 47 tuổi, hơn ông 11 tuổi và sở hữu khối tài sản lớn nhờ kinh doanh. Trần Lệ Hoa từng trải qua một cuộc hôn nhân và có ba người con. Hai người tìm thấy sự đồng điệu qua tình yêu dành cho kinh kịch, đồ cổ và gỗ tử đàn rồi tiến tới hôn nhân.

Cuộc hôn nhân từng khiến dư luận xôn xao. Trì Trọng Thụy phải đối mặt với nhiều lời đồn tiêu cực, từ việc bị cho là kết hôn vì tiền cho tới những nhận xét cho rằng ông dựa vào người vợ giàu có.

Thay vì lên tiếng tranh cãi, Trì Trọng Thụy lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Ông dành phần lớn thời gian làm việc tại Bảo tàng Tử đàn Trung Quốc do Trần Lệ Hoa xây dựng và đảm nhiệm vị trí phó giám đốc. Suốt nhiều năm, ông tham gia nghiên cứu, bảo tồn hiện vật, tìm hiểu chất liệu cũng như kỹ thuật chế tác gỗ cùng các nghệ nhân.

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, những tin đồn liên quan đến quyền thừa kế tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, không có thông tin cho thấy Trì Trọng Thụy từng vướng vào tranh chấp tài sản với các con riêng của vợ. Những câu chuyện cho rằng ông bị gạt khỏi gia đình hay phải ra đi tay trắng vì thế vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Một lần hình ảnh Trì Trọng Thụy xuất hiện cùng nữ trợ lý từng gây chú ý trên mạng xã hội. Phía bảo tàng sau đó giải thích người phụ nữ này là trợ lý lâu năm của Trần Lệ Hoa, còn vật cô cầm trên tay chỉ là sơ đồ tham quan. Trì Trọng Thụy không lựa chọn đáp trả ồn ào mà tiếp tục cuộc sống bình thường.

Ở tuổi 73, ông vẫn chia sẻ kiến thức về gỗ tử đàn, đồ thủ công và các vật phẩm sưu tầm. Gần đây, ông giới thiệu một chuỗi tràng hạt lấy cảm hứng từ Tây du ký, làm từ gỗ hoàng hoa lê Hải Nam, thu hút sự quan tâm của những người yêu thích đồ cổ và thủ công.

Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở Trì Trọng Thụy là sau nhiều thập niên, ông vẫn kiên trì với cuộc sống mình lựa chọn. Với ông, giá trị của những năm tháng bên Trần Lệ Hoa có thể không nằm ở việc nhận được bao nhiêu tài sản, mà ở việc có một người đồng hành và một công việc mà ông thực sự trân trọng.