Trần Phi Vũ và Trương Tử Phong chính thức nên duyên màn ảnh trong Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi

Trong phim, Trần Phi Vũ vào vai Chu Hải Yến, còn Trương Tử Phong đảm nhận nhân vật Đường Hà Thanh. Tác phẩm do đạo diễn Tần Trăn thực hiện, biên kịch Trương Doanh chấp bút, với sự tham gia sản xuất của Tencent và Thượng Hải Ảnh Thị.

Dự án phim ngôn tình hiện đại Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quất Tử Bất Toan, vừa chính thức khai máy và công bố dàn diễn viên chính. Đáng chú ý, Trần Phi Vũ và Trương Tử Phong sẽ đảm nhận hai vai trung tâm, đánh dấu màn kết hợp được nhiều khán giả mong chờ.

Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi vốn là tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng với câu chuyện mang màu sắc buồn và nhiều bi kịch. Tác phẩm không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn kể về quá trình trưởng thành, chữa lành và tìm kiếm một nơi bình yên của hai con người từng chịu nhiều tổn thương.

Câu chuyện bắt đầu khi Đường Hà Thanh mới 16 tuổi và gặp Chu Hải Yến tại một thị trấn ven biển. Khi cô phải đối mặt với người cha nghiện ngập, bạo lực rồi tiếp tục mất mẹ, Chu Hải Yến và mẹ anh trở thành những người dang tay giúp đỡ cô. Trong lúc tuyệt vọng, Đường Hà Thanh từng đưa cho Chu Hải Yến tờ tiền 10 tệ nhàu nát và hỏi liệu anh có thể bảo vệ mình hay không.

Từ đó, cuộc sống của cô dần thay đổi. Đường Hà Thanh cũng từng bước biết được quá khứ của Chu Hải Yến. Sau khi cha hy sinh khi làm nhiệm vụ, anh từ bỏ con đường học cảnh sát và cùng mẹ đến thị trấn nhỏ để tránh sự truy đuổi của những kẻ buôn ma túy muốn trả thù.

Sự xuất hiện của Đường Hà Thanh giúp Chu Hải Yến tìm lại lý tưởng, quyết định trở thành cảnh sát hình sự. Trong khi đó, cô âm thầm bước theo con đường của anh và thi đỗ trường y. Hai người dần nảy sinh tình cảm trong quá trình cùng đối mặt với một đường dây ma túy học đường.

Thế nhưng, khi tình yêu vừa bắt đầu, quá khứ lại một lần nữa kéo họ vào vòng xoáy nguy hiểm. Cha của Đường Hà Thanh xuất hiện và hé lộ sự thật liên quan đến cái chết của cha Chu Hải Yến. Để bảo vệ người mình yêu, anh buộc phải lựa chọn chia tay rồi âm thầm trở thành cảnh sát ngầm.

Năm năm sau, Đường Hà Thanh mở phòng khám tại một thị trấn biên giới và lặng lẽ chờ đợi. Khi hai người tái ngộ, họ lại cùng nhau bước vào một nhiệm vụ nguy hiểm. Kết thúc nhiệm vụ, Chu Hải Yến biến mất, chỉ để lại tờ 10 tệ năm xưa và một dấu hỏi lớn về số phận.

Đến mùa Trung thu năm sau, giữa ranh giới mong manh của giấc mơ và hiện thực, Đường Hà Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng người từng che chở cho mình. Một câu chuyện tình vừa đau lòng vừa chữa lành vì thế được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn khi lên màn ảnh.