Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 06/04/2026 16:40

Ngay khi lên sóng, Bạch nhật đề đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, nhưng không phải vì hiệu ứng tích cực.

Ngay khi lên sóng, Bạch Nhật Đề Đăng nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi động trên các nền tảng như Douban hay Weibo, nhưng phản ứng của công chúng Trung Quốc nhìn chung khá phân hóa. Ở chiều tích cực, bộ phim ghi nhận mức độ quan tâm ban đầu tương đối cao. Chỉ sau vài giờ phát hành, tác phẩm đạt 26.000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Một bộ phận khán giả đánh giá cao nhịp phim nhanh, kỹ xảo ổn định và cách triển khai câu chuyện dễ theo dõi, đủ để giữ chân người xem trong những tập đầu.

Tuy nhiên, phản ứng tiêu cực lại chiếm ưu thế trong thảo luận. Mô típ câu chuyện bị cho là thiếu mới mẻ. Việc kết hợp giữa “quỷ vương – phàm nhân”, tình yêu vượt thời gian hay ranh giới sinh tử vốn không còn xa lạ với dòng phim huyền huyễn. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim gần như đi lại lối mòn của các tác phẩm trước đó: gặp gỡ định mệnh, hiểu lầm, đồng hành rồi nảy sinh tình cảm. Điều này khiến phim dễ xem nhưng khó tạo cảm giác mới mẻ, nhất là với nhóm khán giả đã quen thuộc với thể loại. 

Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai linh chủ Hạ Tư Mộ, một nhân vật mang vẻ ngoài yếu đuối để tiếp cận nam chính, trước khi lộ diện với bản chất lạnh lùng, sắc sảo. 

Trần Phi Vũ đảm nhận vai tướng quân trẻ Đoạn Tư, người vừa nghi ngờ vừa dần nảy sinh tình cảm với nữ chính. Tuy nhiên, sự chuyển biến cảm xúc giữa hai nhân vật bị đánh giá thiếu mượt mà, khiến mối quan hệ trở nên rời rạc thay vì tạo được sức hút cảm xúc.

Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở sự "lệch pha" khí chất giữa hai diễn viên. Địch Lệ Nhiệt Ba vốn nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành, trong khi nhân vật giai đoạn đầu lại yêu cầu sự mong manh, yếu đuối. Việc cố gắng tiết chế để phù hợp hình tượng khiến nhiều phân đoạn trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên. Khi nhân vật trở lại đúng bản chất lạnh lùng, mạnh mẽ, câu chuyện lại rơi vào trạng thái mất cân bằng khi nam chính chuyển sang kiểu yêu say đắm khá đột ngột.

Ở chiều ngược lại, Trần Phi Vũ mang hình ảnh trẻ trung, nội liễm, thiên về cảm xúc nhẹ nhàng. Khi đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, sự chênh lệch về khí chất và năng lượng khiến khung hình thiếu đi cảm giác tương xứng của một cặp đôi. Không ít ý kiến cho rằng họ giống hai tuyến nhân vật riêng biệt hơn là một mối quan hệ tình cảm có sự tương tác qua lại.

Điều đáng tiếc là Bạch nhật đề đăng sở hữu nền tảng câu chuyện có tiềm năng. Mối liên kết giữa hai nhân vật mang màu sắc sinh tử, khi nữ chính mất đi khả năng cảm nhận thế giới và nam chính trở thành "cầu nối" duy nhất giúp cô cảm nhận được cảm xúc và màu sắc cuộc sống. 

Bên cạnh đó, yếu tố đối lập thân phận và định mệnh bi kịch cũng được đánh giá là có thể tạo nên một chuyện tình giàu sức nặng. Tuy nhiên, phần thể hiện trên màn ảnh lại đi theo lối mòn quen thuộc, với những tình tiết thiếu mới mẻ, khiến tiềm năng không được khai thác trọn vẹn.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trước loạt khoảnh khắc xuất thần của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phong cách hoàn toàn mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây sốt' với tạo hình búp bê dây kéo quyến rũ

Hai dự án cổ trang S+ của Cúc Tịnh Y và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị đối đầu nhau

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Sau Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện trong vụ AI giả mạo gương mặt

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

'Bạch Nhật Đề Đăng' chuẩn bị lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba đột ngột biến mất

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

Đúng ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

NÓNG: Người phẫu thuật thay đổi ngoại hình có thể được xem xét đổi tên

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

 Vương Hạc Đệ vung tay làm rơi điện thoại của fan cuồng

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình hôn phục trong phim mới

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Vương Hạc Đệ 'gây bão' với tạo hình cổ trang thư sinh trong Tướng Môn Độc Hậu