Khoảnh khắc này nhanh chóng kéo theo làn sóng hoài niệm, đồng thời khiến nhiều khán giả sửng sốt khi nhận ra nam diễn viên đã qua đời từ năm 2011, tức cách đây 15 năm.

Một đoạn video ghi lại hình ảnh một ngôi mộ trong dịp thanh minh bất ngờ khiến mạng xã hội dậy sóng. Trên bia mộ khắc rõ tên Tào Thu Căn, người từng đảm nhận vai Lý phó quan trong bộ phim kinh điển Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Sự việc gây chú ý không chỉ bởi yếu tố bất ngờ, mà còn vì vai diễn của Tào Thu Căn từng là một phần ký ức sâu đậm với nhiều thế hệ người xem. Trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, Lý phó quan không phải nhân vật trung tâm, nhưng lại là tuyến vai có chiều sâu tâm lý rõ nét. Hình ảnh một người lính trung thành tuyệt đối với cấp trên, sống trong khuôn khổ của lễ nghĩa và danh phận, đã được ông thể hiện bằng lối diễn xuất tiết chế nhưng giàu cảm xúc.

Nhân vật Lý phó quan ghi dấu bằng sự trung thành gần như tuyệt đối với Lục Chấn Hoa, ngay cả khi cuộc đời rẽ sang hướng khác. Từ một người cận kề quyền lực, ông trở thành người lao động bình thường nhưng vẫn giữ nguyên khí chất và niềm tin của mình. Những câu thoại giản dị, cùng ánh mắt chứa đựng nhiều dằn vặt, đã giúp nhân vật trở thành một trong những hình tượng phụ nhưng khó quên của bộ phim.

Không chỉ dừng lại ở sự trung thành, nhân vật này còn mang đến một lát cắt khác về tình cảm gia đình. Quyết định rời khỏi Lục gia để giữ thể diện vô hình trung đẩy con gái vào bi kịch, khiến Lý phó quan trở thành nhân vật gây nhiều tranh luận. Chính sự giằng xé giữa danh dự và tình thân đã tạo nên chiều sâu cho vai diễn, đồng thời cho thấy khả năng nhập vai chắc chắn của Tào Thu Căn.

Theo thông tin được xác nhận, nam diễn viên sinh năm 1953, qua đời vào ngày 18/10/2011 tại Thượng Hải sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư tuyến tụy. Ông hưởng thọ 58 tuổi. Điều khiến nhiều người xúc động là trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường hơn hai năm dù tiên lượng ban đầu không mấy khả quan.

Ngoài Tân Dòng Sông Ly Biệt, Tào Thu Căn còn tham gia nhiều dự án phim truyền hình khác như Cách Cách Xuất Giá, Lương Tâm Vô Hối… Dù không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện ở tuyến chính, ông vẫn được đánh giá là một diễn viên có thực lực, luôn mang đến sự chân thật và đời sống cho từng vai diễn. Xuất thân từ Học viện Hý kịch Thượng Hải, ông bước vào nghề từ cuối thập niên 1970 và âm thầm cống hiến suốt nhiều năm.

Cuộc sống riêng của nam diễn viên khá kín tiếng. Ông gần như không chia sẻ về gia đình trước truyền thông, giữ khoảng cách với những ồn ào của làng giải trí. Sau khi ông qua đời, con gái từng bày tỏ niềm tự hào về người cha đã kiên cường chống chọi bệnh tật, cho thấy một góc đời bình dị nhưng đầy nghị lực phía sau ánh đèn sân khấu.