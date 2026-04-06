Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Dinh dưỡng 06/04/2026 05:00

Hạt vừng đen chứa nhiều chất chống oxy hóa và vi chất có lợi cho sức khỏe, góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp mới bảo đảm hiệu quả.

Vừng đen, hay còn được gọi là mè đen, là một loại hạt được sử dụng phổ biến ở nước ta. Không chỉ có hương thơm bùi mà vừng đen còn có nhiều công dụng với sức khỏe.

Theo Đông y, vừng đen có vị ngọt, tính bình, đi vào các kinh phế, tỳ, can, thận; có nhiều tác dụng nổi bật với sức khỏe như bổ can thận, ích tinh huyết, nhuận tràng thông tiện, trừ phong, tăng cường cơ nhục.

Trong Đông y, vừng đen được ứng dụng trong nhiều chứng bệnh khác nhau như can thận âm hư (với các biểu hiện lưng gối đau mỏi, hoa mắt chóng mặt, ù tai, tóc bạc sớm); huyết hư (với biểu hiện da dẻ xanh xao, môi nhợt, phụ nữ sau sinh thiếu máu, thiếu sữa); táo bón do tân dịch khô kiệt, đặc biệt hiệu quả với người già, người cơ thể suy nhược; mụn nhọt lở ngứa do nhiệt độc, huyết táo.

Ngoài ra, Đông y còn thường xuyên sử dụng vừng đen trong bào chế các vị thuốc nhằm giảm tính khô táo, tăng tính nhuận của các vị thuốc này.

Hạt vừng đen có tác dụng gì cho sức khỏe?

Hạt vừng đen rất tốt cho sức khỏe. Sau khi hiểu về hàm lượng dinh dưỡng của hạt vừng đen, ta cùng hiểu cụ thể hơn về lợi ích của chúng khi bổ sung vào chế độ ăn:

Tốt cho xương và răng

Bạn biết không, hạt vừng đen là một trong những nguồn cung cấp canxi tự nhiên dồi dào. Canxi không chỉ giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe mà còn hỗ trợ chức năng của răng và móng. Đặc biệt, việc bổ sung hạt vừng đen vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương như loãng xương.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chất xơ trong hạt vừng đen giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Bạn có thể thêm hạt vừng đen vào các món salad, súp hoặc sinh tố để tăng cường lượng chất xơ hàng ngày.

Hỗ trợ tim mạch

Hạt vừng đen có tác dụng gì? Chất béo không bão hòa trong hạt vừng đen giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong hạt vừng đen còn giúp ngăn ngừa sự tích tụ của mảng bám trong động mạch, duy trì mạch máu thông thoáng.

Hỗ trợ chức năng thần kinh

Vitamin B và magnesium trong hạt vừng đen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh và tâm lý. Việc bổ sung hạt vừng đen vào chế độ ăn có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng cường khả năng tập trung.

Nhóm người cần chú ý khi ăn vừng đen hàng ngày

Người đang kiểm soát cân nặng: Mè đen chứa nhiều năng lượng và chất béo, vì vậy những người muốn kiểm soát cân nặng nên ăn với lượng vừa phải, tránh sử dụng quá nhiều.

Người có vấn đề về lắng đọng canxi: Do mè đen giàu canxi, những người có tình trạng lắng đọng canxi cần cân nhắc liều lượng để không gây ảnh hưởng không mong muốn.

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Mè đen có thể tác động đến quá trình đông máu, nên những người đang dùng thuốc chống đông cần thận trọng khi bổ sung loại hạt này.

Người bị dị ứng với mè: Những người có cơ địa dị ứng với mè nên hoàn toàn tránh sử dụng để phòng ngừa các phản ứng dị ứng.

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Quả mận chính là một trong những tín hiệu đặc trưng khi mùa hè đến. Không chỉ dừng lại ở một loại quả tươi ngon với rất nhiều biến tấu trong cách chế biến khi thưởng thức, quả mận còn có giá trị dinh dưỡng mang lại đối với sức khỏe con người.

Xem thêm
TIN MỚI NHẤT

Chính thức bước qua ngày 7/4/2026, 3 con giáp trăm lần may mắn, vạn lần thành công, giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền thả ga

Chính thức bước qua ngày 7/4/2026, 3 con giáp trăm lần may mắn, vạn lần thành công, giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền thả ga

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Ô tô cán trúng đứa trẻ trên phố và diễn biến phía sau khiến người xem sốc nặng

Ô tô cán trúng đứa trẻ trên phố và diễn biến phía sau khiến người xem sốc nặng

Video 53 phút trước
'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

Người phụ nữ bị biến dạng vòng 3 sau khi chi 100 triệu làm đầy vùng hông

Sức khỏe 1 giờ 21 phút trước
Cuối hôm nay (6/4/2026), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần thiên hạ

Cuối hôm nay (6/4/2026), 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ Lộc Lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Bơi dưới sông để lấy quả bóng, cậu bé 13 tuổi bất ngờ bị cá sấu tấn công tử vong thương tâm

Bơi dưới sông để lấy quả bóng, cậu bé 13 tuổi bất ngờ bị cá sấu tấn công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 53 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp sau đây sẽ ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’ cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

Danh tính tài xế dừng xe, lao ra bế cháu bé đứng giữa quốc lộ gây xúc động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Bạn có đang "thanh lọc" hay "đầu độc" cơ thể? Những lưu ý sống còn khi uống nước nghệ thường xuyên

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Tại sao không nên bỏ qua mùa mận? Bí mật dưỡng nhan và bổ máu từ loại quả dân dã

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh "tốt nhất thế giới": Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường

Loại cá rẻ tiền bán đầy chợ Việt được người Mỹ vinh danh "tốt nhất thế giới": Ăn đúng cách bổ dưỡng đủ đường

Ngỡ là trái cây ăn chơi, hóa ra nho đen lại là "vua" của các loại quả giúp sạch mạch máu

Ngỡ là trái cây ăn chơi, hóa ra nho đen lại là "vua" của các loại quả giúp sạch mạch máu

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là "lá chắn" phòng bệnh cực mạnh

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là "lá chắn" phòng bệnh cực mạnh

Sẽ ra sao nếu bạn duy trì ăn rau diếp cá? "Thần dược" dưỡng nhan và sức khỏe 0 đồng ít người tận dụng

Sẽ ra sao nếu bạn duy trì ăn rau diếp cá? "Thần dược" dưỡng nhan và sức khỏe 0 đồng ít người tận dụng