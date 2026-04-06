Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Dinh dưỡng 06/04/2026 05:00

Hạt vừng đen chứa nhiều chất chống oxy hóa và vi chất có lợi cho sức khỏe, góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp mới bảo đảm hiệu quả.

Vừng đen, hay còn được gọi là mè đen, là một loại hạt được sử dụng phổ biến ở nước ta. Không chỉ có hương thơm bùi mà vừng đen còn có nhiều công dụng với sức khỏe.

Theo Đông y, vừng đen có vị ngọt, tính bình, đi vào các kinh phế, tỳ, can, thận; có nhiều tác dụng nổi bật với sức khỏe như bổ can thận, ích tinh huyết, nhuận tràng thông tiện, trừ phong, tăng cường cơ nhục.

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong Đông y, vừng đen được ứng dụng trong nhiều chứng bệnh khác nhau như can thận âm hư (với các biểu hiện lưng gối đau mỏi, hoa mắt chóng mặt, ù tai, tóc bạc sớm); huyết hư (với biểu hiện da dẻ xanh xao, môi nhợt, phụ nữ sau sinh thiếu máu, thiếu sữa); táo bón do tân dịch khô kiệt, đặc biệt hiệu quả với người già, người cơ thể suy nhược; mụn nhọt lở ngứa do nhiệt độc, huyết táo.

Ngoài ra, Đông y còn thường xuyên sử dụng vừng đen trong bào chế các vị thuốc nhằm giảm tính khô táo, tăng tính nhuận của các vị thuốc này.

Hạt vừng đen có tác dụng gì cho sức khỏe?

Hạt vừng đen rất tốt cho sức khỏe. Sau khi hiểu về hàm lượng dinh dưỡng của hạt vừng đen, ta cùng hiểu cụ thể hơn về lợi ích của chúng khi bổ sung vào chế độ ăn:

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho xương và răng

Bạn biết không, hạt vừng đen là một trong những nguồn cung cấp canxi tự nhiên dồi dào. Canxi không chỉ giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe mà còn hỗ trợ chức năng của răng và móng. Đặc biệt, việc bổ sung hạt vừng đen vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương như loãng xương.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chất xơ trong hạt vừng đen giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Bạn có thể thêm hạt vừng đen vào các món salad, súp hoặc sinh tố để tăng cường lượng chất xơ hàng ngày.

Hỗ trợ tim mạch

Hạt vừng đen có tác dụng gì? Chất béo không bão hòa trong hạt vừng đen giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong hạt vừng đen còn giúp ngăn ngừa sự tích tụ của mảng bám trong động mạch, duy trì mạch máu thông thoáng.

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chức năng thần kinh

Vitamin B và magnesium trong hạt vừng đen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh và tâm lý. Việc bổ sung hạt vừng đen vào chế độ ăn có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng cường khả năng tập trung.

Nhóm người cần chú ý khi ăn vừng đen hàng ngày

Người đang kiểm soát cân nặng: Mè đen chứa nhiều năng lượng và chất béo, vì vậy những người muốn kiểm soát cân nặng nên ăn với lượng vừa phải, tránh sử dụng quá nhiều.

Người có vấn đề về lắng đọng canxi: Do mè đen giàu canxi, những người có tình trạng lắng đọng canxi cần cân nhắc liều lượng để không gây ảnh hưởng không mong muốn.

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Mè đen có thể tác động đến quá trình đông máu, nên những người đang dùng thuốc chống đông cần thận trọng khi bổ sung loại hạt này.

Người bị dị ứng với mè: Những người có cơ địa dị ứng với mè nên hoàn toàn tránh sử dụng để phòng ngừa các phản ứng dị ứng.

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