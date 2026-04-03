Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là "lá chắn" phòng bệnh cực mạnh

Dinh dưỡng 03/04/2026 05:00

Kinh giới không chỉ góp phần tạo hương vị cho món ăn, kinh giới còn được xem là một thảo dược tự nhiên quý, được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền để hỗ trợ phòng và điều trị nhiều bệnh lý.

Rau kinh giới (tên khoa học là elsholtzia ciliate) hay còn được gọi là lá cây kinh giới, giả tô, tịnh giới, kinh giới tuệ. Cây kinh giới là cây mọc thẳng, thường cao khoảng 50-80 cm và được trồng phổ biến ở nhiều tỉnh thành trong nước ta.

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là 'lá chắn' phòng bệnh cực mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau kinh giới trong Đông y được xem là một vị thuốc rất tốt. Còn trong ẩm thực, nó có vai trò như một loại rau mùi, có thể ăn sống, đun sôi với nước hoặc xay để uống.

Công dụng của rau kinh giới 

Kho tàng chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào

Kinh giới chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, vượt xa nhiều loại rau củ thông thường bao gồm flavonoid, phenolic, carvacrol, thymol, tanin. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, ngăn ngừa lão hóa sớm và các bệnh mãn tính nguy hiểm. Việc bổ sung kinh giới vào chế độ ăn hàng ngày giúp cơ thể xây dựng một hàng rào bảo vệ vững chắc, giảm thiểu tổn thương DNA và duy trì sự tươi trẻ từ sâu bên trong.

Khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chiết xuất từ loại cây này có khả năng ức chế và tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây hại. Các chất chống oxy hóa carvacrol và thymol có thể có đặc tính kháng virus, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các loại virus như norovirus và virus herpes simplex. Nhờ đặc tính này, kinh giới thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị các tình trạng nhiễm trùng nhẹ, bảo vệ hệ miễn dịch.

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là 'lá chắn' phòng bệnh cực mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe làn da

Không chỉ tốt cho bên trong, kinh giới còn là "khắc tinh" của các bệnh ngoài da nhờ đặc tính kháng nấm mạnh mẽ. Các hoạt chất trong cây có khả năng tiêu diệt nấm Candida và các loại nấm gây mẩn ngứa, mụn trứng cá hoặc viêm da. Bạn có thể pha loãng tinh dầu kinh giới để chấm lên nốt mụn hoặc dùng nước sắc từ lá để rửa mặt, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn và mang lại làn da khỏe mạnh, sạch khuẩn.

Hỗ trợ trị các bệnh đường hô hấp và cảm cúm

Kinh giới từ lâu đã được y học cổ truyền sử dụng như một bài thuốc trị ho, viêm họng và các bệnh về đường hô hấp. Nhờ đặc tính kháng virus và long đờm, loại thảo mộc này giúp làm loãng dịch nhầy trong phổi, làm dịu cơn ho và sát trùng cổ hôi hiệu quả. Khi bị cảm cúm, một tách trà kinh giới nóng không chỉ giúp cơ thể ra mồ hôi để hạ sốt mà còn hỗ trợ tiêu diệt virus xâm nhập, giúp bạn phục hồi sức khỏe nhanh chóng hơn.

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là 'lá chắn' phòng bệnh cực mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Dù cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng, nhưng các thử nghiệm trong ống nghiệm đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn về khả năng chống ung thư của kinh giới. Hợp chất Carvacrol dồi dào trong lá được phát hiện có khả năng ức chế sự phát triển và thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư, đặc biệt là trong các trường hợp ung thư ruột kết và ung thư vú. Đây được xem là một thực phẩm bổ sung thông minh giúp ngăn ngừa sự biến đổi ác tính của tế bào và tăng cường khả năng tự chữa lành của cơ thể.

 

Những lưu ý khi sử dụng kinh giới

Dù có nhiều công dụng, hiệu quả của kinh giới có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người. Một số trường hợp dùng kinh giới để chăm sóc da hoặc trị mụn có thể gặp phản ứng như ngứa, đỏ, sưng da hoặc mụn nặng hơn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần ngưng sử dụng ngay.

Ra vườn thấy cây này hãy hái ngay: Vừa là rau ngon, vừa là 'lá chắn' phòng bệnh cực mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo khuyến cáo, những người ra mồ hôi nhiều không kiểm soát, đau đầu do nguyên nhân âm hư hỏa vượng không nên dùng kinh giới. Bên cạnh đó, không nên lạm dụng thảo dược này và tránh dùng chung kinh giới với cá lóc, thịt lừa hoặc cua biển để hạn chế tác dụng không mong muốn.

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như "thuốc quý" siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Kinh giới là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình, loại rau này cũng mang lại nhiều tác dụng với sức khoẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   rau kinh giới dinh dưỡng công dụng rau kinh giới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 6 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này