Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người 'đại kỵ' này

Dinh dưỡng 31/03/2026 11:00

Rau má là thức uống quen thuộc, thanh mát và giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều hoặc không đúng cách, loại rau này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Rau má là một loại thảo dược bổ ích giúp điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng, điều trị tình trạng mệt mỏi, trầm cảm, rối loạn tâm thần, bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để chữa trị chấn thương, lưu thông máu, say nắng, viêm amidan, khó tiêu, viêm loét dạ dày...

Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của rau má đối với sức khỏe

Hỗ trợ hoạt động của não bộ: Rau má chứa các dưỡng chất có lợi cho hệ thần kinh, giúp tăng cường tuần hoàn máu lên não, từ đó góp phần cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Tăng cường tuần hoàn và giảm căng thẳng: Loại rau này có thể giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ hệ thần kinh, đồng thời giúp giảm stress, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng.

Nâng cao sức đề kháng: Rau má có đặc tính kháng khuẩn, góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa nhiễm trùng và giúp cơ thể đào thải độc tố. Với trẻ nhỏ, rau má còn được dùng hỗ trợ hạ sốt và cải thiện tiêu hóa.

Làm đẹp da: Nhờ chứa saponin cùng nhiều hợp chất chống viêm, rau má giúp làm dịu da, hỗ trợ phục hồi tổn thương do mụn và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Các dưỡng chất khác trong rau má còn giúp da săn chắc, chậm lão hóa.

Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm rụng tóc: Các thành phần dinh dưỡng trong rau má có thể giúp nuôi dưỡng da đầu, kích thích tóc phát triển và hạn chế gãy rụng.

Cải thiện giấc ngủ: Rau má được xem như một giải pháp tự nhiên giúp thư giãn thần kinh, từ đó nâng cao chất lượng giấc ngủ và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Những ai không nên uống nước rau má?

Nước rau má nhiều tác dụng vậy nhưng đây không phải thức uống phù hợp với tất cả mọi người. Vậy những ai không nên uống nước rau má?

Nếu đang sử dụng thuốc lợi tiểu, tốt nhất bạn không nên uống nước rau má. Lý do là nước rau má cũng có tác dụng lợi tiểu. Khi uống cùng thuốc lợi tiểu sẽ tăng số lần tiểu tiện và dễ khiến cơ thể bị mất nước.

Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người 'đại kỵ' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em và người cao tuổi có hệ tiêu hóa không ổn định cũng không nên uống nước rau má. Nước rau má nhiều chất xơ, sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa ở những đối tượng này.

Người có cơ địa thể hàn, chân tay lạnh, hay bị lạnh bụng cũng không nên uống loại nước này vì rau má cũng là loại rau có tính hàn.

Người đang bị tiêu chảy, đại tràng, rối loạn tiêu hóa không nên uống nước rau má. Hàm lượng chất xơ cao trong loại nước này có thể khiến triệu chứng bệnh thêm trầm trọng.

Những người đang uống thuốc chữa bệnh tiểu đường cũng không nên uống nước rau má. Lý do là rau má có thể làm giảm đường huyết. Nếu dùng chung với thuốc trị tiểu đường có thể khiến đường huyết giảm xuống mức quá thấp.

Xem thêm
Từ khóa:   rau má công dụng của rau má dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

