Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là "vũ khí" chống lão hóa tuyệt vời cho chị em

Dinh dưỡng 24/05/2026 05:00

Không chỉ là trái cây giàu vitamin C, ổi hồng có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với nhiều loại trái cây khác. Với màu sắc đẹp mắt cùng vị ngọt thanh dễ ăn, loại ổi này không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ổi ruột hồng được đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin C, chất xơ, kali, magie và vitamin A. Loại quả này còn giàu lycopene, polyphenol và flavonoid - các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, folate trong ổi ruột hồng cũng cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và tốt cho phụ nữ mang thai.

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là 'vũ khí' chống lão hóa tuyệt vời cho chị em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của ổi ruột hồng đối với sức khỏe

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Ổi ruột hồng chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Việc bổ sung đủ chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ táo bón, đồng thời hỗ trợ duy trì sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Chất xơ trong ổi ruột hồng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn. Nhờ tạo cảm giác no lâu, loại quả này có thể giúp hạn chế ăn vặt và hỗ trợ những người đang xây dựng chế độ ăn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Kali trong ổi ruột hồng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp nhờ giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể. Bên cạnh đó, khoáng chất này còn hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và giảm áp lực lên hệ tim mạch.

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là 'vũ khí' chống lão hóa tuyệt vời cho chị em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Ổi ruột hồng có chỉ số đường huyết ở mức thấp đến trung bình, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết nhanh sau ăn nếu dùng với khẩu phần hợp lý. Chất xơ trong quả cũng góp phần làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu, từ đó hỗ trợ duy trì sự ổn định chuyển hóa.

Làm đẹp da, hỗ trợ chống lão hóa: Vitamin C trong ổi ruột hồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen - thành phần giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc cho da. Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ vitamin C từ thực phẩm tự nhiên, làn da có thể được hỗ trợ phục hồi tốt hơn, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Lưu ý khi ăn ổi ruột hồng để tối ưu lợi ích sức khỏe

Để tận dụng tối đa những lợi ích mà ổi ruột hồng mang lại, bạn cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng khi sử dụng loại quả này.

Không cần collagen đắt đỏ, quả ổi ruột hồng chính là 'vũ khí' chống lão hóa tuyệt vời cho chị em - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ổi hồng giàu chất xơ, ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, chướng hơi hoặc khó tiêu, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Chất xơ tập trung nhiều ở phần thịt và vỏ, nếu ép lấy nước và bỏ bã sẽ làm giảm lợi ích kiểm soát đường huyết và tiêu hóa. Vì vậy, tốt nhất bạn nên ăn cả quả.

Hạt ổi cứng có thể gây khó chịu ở người có tiền sử viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích hoặc sau phẫu thuật tiêu hóa nên bạn có thể bỏ bớt hạt nếu cần.

Dù chỉ số đường huyết ở mức trung bình thấp, ổi hồng vẫn chứa đường tự nhiên. Bạn nên ăn nguyên quả, chia nhỏ khẩu phần và theo dõi đường huyết cá nhân; tránh uống nước ép ổi.

Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc viêm dạ dày, ăn ổi ruột hồng khi đói có thể gây khó chịu, người khỏe mạnh thường không gặp vấn đề này.

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