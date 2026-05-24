Em chồng ly dị về nhà mẹ đẻ sống, tôi nghẹn lòng khi chồng nhường máy lạnh cho em gái mặc vợ đang mang bầu

Tâm sự 24/05/2026 01:32

Gia đình chồng tôi có một cô em gái lấy chồng được 2 năm thì ly hôn. Nó xách con về nhà mẹ đẻ sống và ăn bám luôn. Nó không đóng góp gì đã đành, đi làm cũng thả con cho mẹ chồng tôi, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ chồng tôi không những chẳng nói mà còn dung túng, chiều chuộng nó hết mực. Có lẽ ai cũng hiểu vì sao nó bị chồng bỏ rồi.

Gia đình chồng tôi có một cô em gái lấy chồng được 2 năm thì ly hôn. Nó xách con về nhà mẹ đẻ sống và ăn bám luôn. Nó không đóng góp gì đã đành, đi làm cũng thả con cho mẹ chồng tôi, không làm bất cứ việc gì trong nhà. Mẹ chồng tôi không những chẳng nói mà còn dung túng, chiều chuộng nó hết mực. Có lẽ ai cũng hiểu vì sao nó bị chồng bỏ rồi.

Tôi là phận nàng dâu nên cũng chẳng dám góp ý. Biết là có lúc cũng khó chịu lắm nhưng tôi biết mẹ chồng rất thương con gái nên có nói thì cũng bị cho là ích kỷ ghen ghét mà thôi. Tôi im lặng làm hết trách nhiệm của mình. Có hôm về nhà tôi thấy quần áo của tôi và con bị nhét vào một xó. Hóa ra vì thiếu móc lên nó lấy hết móc đang móc quần áo của mẹ con tôi rồi vứt đó để móc quần áo của nó. Tôi tức quá nói chuyện với chồng thì anh bảo nó là vô tư không để ý gì. Tôi làm chị mà không biết thông cảm lại còn hay soi mói. Tôi điên lắm nhưng đành nhịn vì dù sao thì tôi cũng chẳng nói lại được với cả nhà chồng.

 

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt. Em chồng không thấy tôi lại càng mừng. Coi như lợi cả hai đường.

Chuyện có lẽ cũng chỉ có vậy cho khi cuối tuần, tôi xin phép về mẹ đẻ một ngày. Chiều tôi trở về nhà chồng. Buổi tối tôi nóng quá bật điều hòa thì tìm mãi không thấy điều khiển đâu. Ngó lên trần nhà cũng không thấy cái điều hòa đâu nữa. Tôi ta hóa kêu chồng thì anh rất bình tĩnh mà nói rằng, em chồng và cháu nóng quá nên anh đã kêu người gỡ điều hòa sang phòng nó cho mát rồi.

Em chồng ly dị về nhà mẹ đẻ sống, tôi nghẹn lòng khi chồng nhường máy lạnh cho em gái mặc vợ đang mang bầu - Ảnh 1
Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi - Ảnh: internet 

Tôi phát rồ lên. Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi la lên  không kiêng nể gì hết: “Anh coi tôi là gì chứ? Tôi là vợ anh đấy. Tôi đang mang thai đứa con của anh đấy. Anh cũng cũng biết người có bầu nóng nực thế nào mà. Tại sao còn mang điều hòa cho em gái để mẹ bầu phải nóng nực thế này? Tôi không biết tôi có phải vợ anh không nữa? Hay anh coi em không bằng đứa em gái kia của anh?”

Chồng nhìn tôi mắt trân trân ngạc nhiên. Mẹ chồng và em chồng nghe thấy vợ chồng tôi lớn tiếng cũng chạy ùa vào phòng tôi. Tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Tôi cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi không thể để người ta ức hiếp mình mãi, nhất là chồng lại không xem mình ra gì nữa. Tôi phải đứng lên đòi quyền lợi cho mình rồi sau này có ra sao thì ra.

 

Chồng thắc mắc vì vợ luôn che mặt khi thân mật, sự thật phía sau khiến anh hóa đá

Chồng thắc mắc vì vợ luôn che mặt khi thân mật, sự thật phía sau khiến anh hóa đá

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu, cả hai còn phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Để làm được điều này, hai vợ chồng cần giữ được sự chung thủy với nhau. Khi một người phản bội, niềm tin sẽ tan vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi hết lòng vun vén hôn nhân, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng

Tôi hết lòng vun vén hôn nhân, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Bỏ người chồng giàu có, tôi chọn người đàn ông trắng tay và cái kết không ai ngờ

Bỏ người chồng giàu có, tôi chọn người đàn ông trắng tay và cái kết không ai ngờ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Người yêu báo có bầu, tôi buột miệng nói đùa một câu rồi chết sững khi cô ấy bật khóc quỳ xuống

Người yêu báo có bầu, tôi buột miệng nói đùa một câu rồi chết sững khi cô ấy bật khóc quỳ xuống

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Bạn thân của vợ liên tục sang nhà xin ngủ cùng, tôi bắt đầu thấy bất an về mối quan hệ của họ

Bạn thân của vợ liên tục sang nhà xin ngủ cùng, tôi bắt đầu thấy bất an về mối quan hệ của họ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Em chồng ly dị về nhà mẹ đẻ sống, tôi nghẹn lòng khi chồng nhường máy lạnh cho em gái mặc vợ đang mang bầu

Em chồng ly dị về nhà mẹ đẻ sống, tôi nghẹn lòng khi chồng nhường máy lạnh cho em gái mặc vợ đang mang bầu

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Chồng thắc mắc vì vợ luôn che mặt khi thân mật, sự thật phía sau khiến anh hóa đá

Chồng thắc mắc vì vợ luôn che mặt khi thân mật, sự thật phía sau khiến anh hóa đá

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng đứng co ro ngoài mưa

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng đứng co ro ngoài mưa

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nhân tình qua đời để lại đứa con nhỏ mới sinh, vợ có hành động khiến chồng rơi nước mắt

Nhân tình qua đời để lại đứa con nhỏ mới sinh, vợ có hành động khiến chồng rơi nước mắt

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Người quen phát hiện tên chồng trong khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ bàng hoàng vì sự thật sốc

Người quen phát hiện tên chồng trong khai sinh của đứa trẻ lạ, vợ bàng hoàng vì sự thật sốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng không giống ai trong nhà, chồng phát hiện bí mật sốc nặng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng không giống ai trong nhà, chồng phát hiện bí mật sốc nặng

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/5/2026: Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, thấp nhất trong gần 5 tháng qua

Giá vàng hôm nay, ngày 23/5/2026: Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, thấp nhất trong gần 5 tháng qua

Tử vi Chủ Nhật 24/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi Chủ Nhật 24/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh

Tử vi tuần mới từ 25/5 đến 31/5/2026, 3 con giáp số hưởng giàu sang, của cải chất cao như núi, vận khí cực thịnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi hết lòng vun vén hôn nhân, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng

Tôi hết lòng vun vén hôn nhân, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng

Bỏ người chồng giàu có, tôi chọn người đàn ông trắng tay và cái kết không ai ngờ

Bỏ người chồng giàu có, tôi chọn người đàn ông trắng tay và cái kết không ai ngờ

Người yêu báo có bầu, tôi buột miệng nói đùa một câu rồi chết sững khi cô ấy bật khóc quỳ xuống

Người yêu báo có bầu, tôi buột miệng nói đùa một câu rồi chết sững khi cô ấy bật khóc quỳ xuống

Bạn thân của vợ liên tục sang nhà xin ngủ cùng, tôi bắt đầu thấy bất an về mối quan hệ của họ

Bạn thân của vợ liên tục sang nhà xin ngủ cùng, tôi bắt đầu thấy bất an về mối quan hệ của họ

Chồng thắc mắc vì vợ luôn che mặt khi thân mật, sự thật phía sau khiến anh hóa đá

Chồng thắc mắc vì vợ luôn che mặt khi thân mật, sự thật phía sau khiến anh hóa đá

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng đứng co ro ngoài mưa

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng đứng co ro ngoài mưa