Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau 6 năm ở dự án 'Trường Phong Khởi'

Dự án truyền hình Trường Phong Khởi đánh dấu màn tái hợp Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp chính thức nhận giấy phép phát sóng.
Tác phẩm dân quốc kỳ bí Trường Phong Khởi (tên cũ: Giang Tướng) đã chính thức vượt qua vòng kiểm duyệt ngặt nghèo để chuẩn bị ra mắt khán giả. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự kiện Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp sau đúng 6 năm xa cách trên màn ảnh. Dự án do hai ông lớn iQIYI và Tencent Video đồng đầu tư sản xuất, hứa hẹn mang đến một làn gió mới cho dòng phim giang hồ, mưu lược vốn đang bão hòa.
Được cải biên từ tiểu thuyết ăn khách Tôi Là Thầy Tướng Số của tác giả Dịch Chi, cốt truyện xoay quanh những ván cờ tâm lý đỉnh cao thời Dân quốc. Trong lần Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp này, hai ngôi sao sẽ cùng nhau dẫn dắt người xem vào thế giới giang hồ đầy rẫy những cạm bẫy lừa lọc. Phim được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn tài danh Dương Lỗi – người từng làm nên thành công cho siêu phẩm viễn tưởng Tam Thể.
Lý Hiện vào vai Thượng Quan Thành Minh, một thiếu gia ôm mối thâm thù huyết hải sau biến cố gia tộc bị tàn sát. Anh dùng trí tuệ xuất chúng để bóc trần những chiêu trò mê tín dị đoan. Trong khi đó, mỹ nhân họ Lý hóa thân thành Giang Phi Yến – một nữ quái lừa đảo ẩn mình dưới danh xưng đào hát đoàn kịch. Mối quan hệ "cưới trước yêu sau" chứa đựng nhiều toan tính giữa hai nhân vật chính là điểm nhấn đắt giá khi Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp.
Bên cạnh tuyến tình cảm phức tạp của đôi chính, tác phẩm còn sở hữu dàn diễn viên phụ vô cùng hùng hậu. Những gương mặt thực lực như Ngô Cương, Lưu Quán Lân, Quả Tĩnh Lâm, cùng sự góp mặt đặc biệt của nam thần Hồ Nhất Thiên giúp nâng tầm chất lượng cho dự án. Sự kết hợp ăn ý này hứa hẹn tạo nên một bức tranh xã hội đa chiều, kịch tính trong ngày Lý Hiện và Lý Nhất Đồng tái hợp.
Trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ lúc khởi quay đến khi đóng máy, Trường Phong Khởi hiện là một trong những dự án có chỉ số kỳ vọng cao nhất trên các diễn đàn phim ảnh. Việc bộ phim thuận lợi sở hữu giấy phép phát hành giúp người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ vào một lịch chiếu bùng nổ trong thời gian sớm nhất.