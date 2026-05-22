NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

Đời sống 22/05/2026 18:10

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem chống nắng Antisun, số tiếp nhận phiếu công bố 0402/24/CBMP-LA cấp ngày 19/3/2024. Lô sản phẩm vi phạm có số lô 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024.

Theo thông tin từ VietNamnet, Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 22/5 cho biết vừa ký ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 1 lô Kem chống nắng Antisun.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024. Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi, tiêu hủy là lô sản phẩm này có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cùng lỗi trên, lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da, số lô 5050501, ngày sản xuất 5/5/2025 cũng bị yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc. Sản phẩm này do Công ty cổ phần TVR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược ấn định trước ngày 25/7, hai doanh nghiệp trên phải gửi báo cáo thu hồi sản phẩm vi phạm về cơ quan này.

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da - Ảnh 1
Kem chống nắng Antisun

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng, kinh doanh sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Sở y tế các địa phương được yêu cầu tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm; xử lý các đơn vị vi phạm.

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm là tập hợp các tài liệu, thông tin kỹ thuật và pháp lý bắt buộc do tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chuẩn bị.

Hồ sơ bao gồm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố, Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu...

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường An Hải) để điều tra về tội “Giết người”.

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi kem chống nắng tin moi thu hồi mỹ phẩm chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/5/2026, 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/5/2026, 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thấy chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, vợ bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn dưới bọc đất

Thấy chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, vợ bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn dưới bọc đất

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ khóc trong muộn màng

Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ khóc trong muộn màng

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Tài xế bị lạc giữa sa mạc được tìm thấy còn sống sau 5 ngày khiến nhiều người xem xúc động

Tài xế bị lạc giữa sa mạc được tìm thấy còn sống sau 5 ngày khiến nhiều người xem xúc động

Video 5 giờ 31 phút trước
Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà chỉ cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà chỉ cười

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Vệ sinh điều hòa, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra 10 quả trứng rắn chưa nở nằm bên trong

Vệ sinh điều hòa, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ra 10 quả trứng rắn chưa nở nằm bên trong

Video 5 giờ 46 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng người phụ nữ dùng tay không bắt sống 5 con rắn ẩn nấp trong phòng tắm

Sốc nặng trước cảnh tượng người phụ nữ dùng tay không bắt sống 5 con rắn ẩn nấp trong phòng tắm

Video 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng