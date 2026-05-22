NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

Đời sống 22/05/2026 18:10

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem chống nắng Antisun, số tiếp nhận phiếu công bố 0402/24/CBMP-LA cấp ngày 19/3/2024. Lô sản phẩm vi phạm có số lô 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024.

Theo thông tin từ VietNamnet, Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 22/5 cho biết vừa ký ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 1 lô Kem chống nắng Antisun.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024. Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi, tiêu hủy là lô sản phẩm này có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cùng lỗi trên, lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da, số lô 5050501, ngày sản xuất 5/5/2025 cũng bị yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc. Sản phẩm này do Công ty cổ phần TVR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược ấn định trước ngày 25/7, hai doanh nghiệp trên phải gửi báo cáo thu hồi sản phẩm vi phạm về cơ quan này.

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da - Ảnh 1
Kem chống nắng Antisun

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng, kinh doanh sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Sở y tế các địa phương được yêu cầu tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm; xử lý các đơn vị vi phạm.

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm là tập hợp các tài liệu, thông tin kỹ thuật và pháp lý bắt buộc do tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chuẩn bị.

Hồ sơ bao gồm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố, Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu...

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Ngày 22/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim Sau (SN 1985, trú phường An Hải) để điều tra về tội “Giết người”.

Xem thêm
Từ khóa:   thu hồi kem chống nắng tin moi thu hồi mỹ phẩm chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 55 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 55 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong