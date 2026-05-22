NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành văn bản đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Kem chống nắng Antisun, số tiếp nhận phiếu công bố 0402/24/CBMP-LA cấp ngày 19/3/2024. Lô sản phẩm vi phạm có số lô 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024.

Theo thông tin từ VietNamnet, Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 22/5 cho biết vừa ký ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 1 lô Kem chống nắng Antisun.

Lô sản phẩm bị thu hồi có số 0124DH, ngày sản xuất 15/3/2024. Sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi, tiêu hủy là lô sản phẩm này có thành phần công thức không đúng với thành phần công thức trong Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cùng lỗi trên, lô sản phẩm Whitening Sheet Mask Greentea - Mặt nạ dưỡng trắng da, số lô 5050501, ngày sản xuất 5/5/2025 cũng bị yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc. Sản phẩm này do Công ty cổ phần TVR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược ấn định trước ngày 25/7, hai doanh nghiệp trên phải gửi báo cáo thu hồi sản phẩm vi phạm về cơ quan này.

Kem chống nắng Antisun

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị người dân, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng, kinh doanh sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Sở y tế các địa phương được yêu cầu tiến hành thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm; xử lý các đơn vị vi phạm.

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm là tập hợp các tài liệu, thông tin kỹ thuật và pháp lý bắt buộc do tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường chuẩn bị.

Hồ sơ bao gồm phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố, Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu...

