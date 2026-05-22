Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Đời sống 22/05/2026 10:25

Tối 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ thông tin vụ trẻ em nghi bị “bạo hành” tại quán bia.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Đống Đa đã xác minh, làm rõ thông tin vụ một trẻ em nghi bị bạo hành tại quán bia trên phố Tây Sơn.

Trước đó một ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một cháu bé tại quán bia, trên cơ thể có nhiều vết bất thường, nghi vấn bị bạo hành. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Đống Đa phối hợp đại diện VKSND khu vực 2 Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh.

Theo trình bày của mẹ cháu, tối 19/5, gia đình có đưa bé gái 3 tuổi đến một quán bia trên phố Tây Sơn. Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình đưa cháu về nhà. Mẹ cháu cũng cho biết, từ nhỏ bé mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên bị khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể. Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và hiện cháu vẫn điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ.

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội - Ảnh 1
Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội làm nhiều người hiểu nhầm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua xác minh, Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa, không phải dấu vết bị đánh đập như một số thông tin suy diễn trên mạng xã hội.

Công an phường Đống Đa đồng thời nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa trẻ đến những nơi như quán bia, có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội - Ảnh 2
Cán bộ công an và VKS làm việc với những người liên quan để xác minh sự việc và cho thấy bé không bị bạo hành - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cơ quan công an khuyến cáo, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình.

Công an đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không suy diễn, chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận.

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Ngày 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định việc một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháu bé có nhiều vết bầm tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Từ nay đến đầu tháng 6/2025, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tài khoản nhảy số không ngừng, vận may nở rộ, sự nghiệp cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

'Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu' Lưu Hạo Tồn lội ngược dòng với vai diễn trong 'Nhân vật chính'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng có vóc dáng khó tin ở tuổi 59

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Vì sao phim 'Gia nghiệp' của Dương Tử không thể giữ chân khán giả?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Đúng 7 ngày tới (22/5 - 28/5), 3 con giáp kiếm được bội tiền, vận mệnh Phú Quý, Tài Lộc sáng choang, túi tiền cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/5-24/5), 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh 'lấy rổ hứng tiền', song hỷ lâm môn, sự nghiệp phất phát đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Cuối ngày hôm nay (22/5/2026), 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Chân dung mẹ kế xúi giục 2 con riêng của chồng sát hại cha ruột

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Danh tính gã thanh niên khống chế chủ cửa hàng mang thai 7 tháng cướp gần nửa tỷ đồng

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Bị đá quả bóng vào bụng, bé trai 13 tuổi nguy kịch

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Danh tính nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh trường học

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/5/2026: Vàng SJC trong nước 'neo' trên 162 triệu đồng

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít

Giá xăng dầu điều chỉnh từ 15h hôm nay: Xăng RON95 có giá hơn 25.500 đồng/lít