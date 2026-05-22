Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội

Đời sống 22/05/2026 10:25

Tối 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ thông tin vụ trẻ em nghi bị “bạo hành” tại quán bia.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Đống Đa đã xác minh, làm rõ thông tin vụ một trẻ em nghi bị bạo hành tại quán bia trên phố Tây Sơn.

Trước đó một ngày, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một cháu bé tại quán bia, trên cơ thể có nhiều vết bất thường, nghi vấn bị bạo hành. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Đống Đa phối hợp đại diện VKSND khu vực 2 Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh.

Theo trình bày của mẹ cháu, tối 19/5, gia đình có đưa bé gái 3 tuổi đến một quán bia trên phố Tây Sơn. Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình đưa cháu về nhà. Mẹ cháu cũng cho biết, từ nhỏ bé mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên bị khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể. Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và hiện cháu vẫn điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ.

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Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội làm nhiều người hiểu nhầm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua xác minh, Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa, không phải dấu vết bị đánh đập như một số thông tin suy diễn trên mạng xã hội.

Công an phường Đống Đa đồng thời nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa trẻ đến những nơi như quán bia, có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Công an lên tiếng vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành tại quán bia ở Hà Nội - Ảnh 2
Cán bộ công an và VKS làm việc với những người liên quan để xác minh sự việc và cho thấy bé không bị bạo hành - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cơ quan công an khuyến cáo, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình.

Công an đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không suy diễn, chia sẻ thông tin gây hoang mang dư luận.

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