Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu

Đời sống 20/05/2026 14:49

Trong đêm mưa, đất đá trượt xuống gây đổ tường nhà người dân ở Phú Thọ, đè trúng giường 3 bố con nằm ngủ khiến một cháu bé nhập viện.

Theo thông tin từ báo người Lao Động, khoảng 22 giờ ngày 19/5, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) khiến đất sạt lở làm bức tường nhà ông Phan Văn Thành (SN 1952, trú khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê) đổ sập vào khu vực phòng ngủ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai cháu nhỏ sinh năm 2022 và 2024 đang nằm ngủ trên giường thì bị tường đổ đè trúng. Hậu quả, cháu P.T.L. bị thương nặng, cháu P.T.N. bị thương nhẹ.

Mưa lớn gây đổ tường vào phòng ngủ, hai cháu bé nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở gây sập tường nhà khiến 2 cháu nhỏ bị thương - Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã đưa hai cháu đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu. Do bị thương nặng, cháu P.T.L được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ gia đình dọn dẹp hiện trường, xử lý điểm sạt lở. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi các cháu bị thương.

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