Lý Thần mờ nhạt trước dàn sao Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa ở Keep Running

Trong khi đó, các diễn viên trẻ như Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng vẫn được chú ý nhiều hơn. Độ phủ sóng của họ cũng cao hơn Lý Thần khi liên tục xuất hiện trên các từ khóa tìm kiếm của khán giả.

Theo truyền thông Trung Quốc, không ít khán giả nhận xét nam diễn viên dường như đang trở thành “người vô hình” trong chương trình từng làm nên tên tuổi của anh. Dù vẫn xuất hiện đều đặn, đảm nhận nhiều thử thách vận động và góp mặt trong các trò chơi chính, Lý Thần không còn giữ được độ nổi bật như giai đoạn đầu của “Keep Running”.

Ở những mùa đầu tiên, Lý Thần được xem là “trụ cột thể lực” của chương trình với biệt danh “Đại Hắc Ngưu”. Hình ảnh nam diễn viên mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu trực diện trong các màn xé bảng tên từng giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Một trong những khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất là khi anh bị thương vùng chân mày, phải khâu hơn 20 mũi sau một thử thách nhưng vẫn tiếp tục ghi hình.

Không chỉ ghi điểm nhờ sức bền, Lý Thần còn được nhiều đồng nghiệp nhận xét là người ít nói nhưng chu đáo. Những câu chuyện như kiên nhẫn ký tặng người hâm mộ hay nhặt phần trái cây còn ăn được để tránh lãng phí từng giúp anh xây dựng hình ảnh nghệ sĩ điềm đạm, đáng tin cậy.

Tuy nhiên, khi “Keep Running” thay đổi đội hình và định hướng nội dung theo phong cách trẻ trung, thiên về tạo hiệu ứng giải trí nhanh với loạt sao mới như Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, vai trò của Lý Thần dần thay đổi. Nếu trước đây anh thường là người dẫn dắt hoặc tạo cao trào cho trò chơi, hiện tại nam diễn viên chủ yếu xuất hiện như nhân tố hỗ trợ, nhường đất diễn cho dàn khách mời và thành viên trẻ tuổi hơn.

Ở mùa phát sóng mới nhất, hình ảnh Lý Thần chật vật hoàn thành thử thách chèo thuyền trong điều kiện thời tiết xấu khiến nhiều khán giả chú ý. Không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên vẫn giữ tinh thần thi đấu nghiêm túc như trước, nhưng nhịp độ và phong cách của chương trình hiện tại đã khác xa thời kỳ hoàng kim.

Một số cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng kiểu nghệ sĩ “âm thầm làm việc” như Lý Thần ngày càng khó tạo sức hút trong môi trường show thực tế hiện đại - nơi yếu tố gây tranh cãi hay phát ngôn lan tỏa thường được chú ý nhiều hơn.