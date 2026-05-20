Lư Dục Hiểu bị chỉ trích gay gắt vì làm rò rỉ hình ảnh phim chiếu rạp đang gây sốt

Sao quốc tế 20/05/2026 12:31

“Bức thư tình gửi bà” đã cán mốc doanh thu 400 triệu NDT (khoảng 1.500 tỉ đồng) chỉ sau 17 ngày công chiếu tại Trung Quốc. Bộ phim chinh phục khán giả bằng cảm xúc chân thành, gần như không nhận đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội.

Mới đây, Lư Dục Hiểu đăng tải loạt ảnh chia sẻ về cuộc sống đời thường, trong đó có một bức ảnh LIVE chụp từ trong rạp của bộ phim “Bức thư tình gửi bà” (Dear you), chứng minh cô đã đi xem tác phẩm này.

“Bức thư tình gửi bà” là phim điện ảnh đang gây sốt tại Trung Quốc, rất nhiều nghệ sĩ như Giả Linh, Lý Hiện, Vương Truyền Quân, Doãn Chính, A Vân Ca, Hạ Chi Quang đã công khai ủng hộ. Vì vậy, việc Lư Dục Hiểu theo dõi bộ phim không phải điều bất thường.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khi xem hình ảnh do Lư Dục Hiểu đăng tải đã chỉ ra, đây là một phân cảnh quan trọng có thể làm lộ tình tiết phim.

Lư Dục Hiểu bị chỉ trích vì cô là người của công chúng, thậm chí đang hoạt động với tư cách diễn viên, làm việc trực tiếp trong ngành điện ảnh - truyền hình nhưng lại không có ý thức trong việc tôn trọng bản quyền. Trong khi đó, Cục điện ảnh Trung Quốc nghiêm cấm các hành vi xâm phạm bản quyền như chụp ảnh tình tiết phim đăng ra ngoài. Ca sĩ Tiết Chi Khiêm từng bị CCTV và Cục điện ảnh phê bình trên tin thời sự vì hành động tương tự.

Sau khi nhận được những bình luận nhắc nhở, nữ diễn viên đã chỉnh sửa bài đăng, thay ảnh chụp màn hình chiếu bộ phim thành ảnh poster phim.

Song, Lư Dục Hiểu tiếp tục ghi sai tên phim, khiến cư dân mạng bức xúc, cho rằng cô đi xem phim nhưng không tôn trọng tác phẩm.

Khi làn sóng chỉ trích ngày càng lớn, Lư Dục Hiểu đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nữ diễn viên cho biết: “​Tôi đã đọc hết những lời phê bình của mọi người. Qua đây, tôi xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi tới bộ phim "Bức thư tình gửi bà" cùng mọi người.

Hành động của tôi thực sự đã làm tổn thương tâm huyết của những người sáng tạo bộ phim, đồng thời cũng gây ảnh hưởng không tốt tới những người yêu mến tôi. Dù mục đích ban đầu là gì, hành động của tôi đều không phù hợp.

Tôi đã nhận thức sâu sắc tính nghiêm trọng của vấn đề này. Cảm ơn mọi người đã giám sát và góp ý. Tôi chân thành hy vọng bộ phim đầy ấm áp này sẽ được nhiều người biết đến hơn”.

Trong khi đó, “Bức thư tình gửi bà” đã cán mốc doanh thu 400 triệu NDT (khoảng 1.500 tỉ đồng) chỉ sau 17 ngày công chiếu tại Trung Quốc. Bộ phim chinh phục khán giả bằng cảm xúc chân thành, gần như không nhận đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội. Theo dự đoán từ nền tảng dữ liệu lớn, tổng doanh thu cuối cùng của phim có thể đạt 1,334 tỉ NDT, thậm chí một nhà phê bình nổi tiếng cho rằng tác phẩm có khả năng hướng tới cột mốc 2 tỉ NDT.

Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim

Lư Dục Hiểu và nam diễn viên Đàn Kiện Thứ đang hợp tác trong phim cổ trang Sao không chung thuyền qua không. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1999 bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim.

