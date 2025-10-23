Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Sao quốc tế 23/10/2025 18:15

Bộ phim “Nhập thanh vân” do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đã lên sóng một thời gian và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bộ phim “Nhập thanh vân” do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đã lên sóng một thời gian và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù hiện tại, phim có nhiều điểm đánh giá tích cực nhưng tác phẩm lại nhận về tranh cãi về giọng gốc của nữ chính Lư Dục Hiểu.

Ngay sau khi phim phát sóng, nhiều khán giả phê bình giọng nói của Lư Dục Hiểu “thiếu chuẩn phổ thông”, “khàn đục” và “thở gấp khiến người nghe mệt mỏi”. Một số bình luận gay gắt cho rằng nên sử dụng diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp để cải thiện trải nghiệm xem phim.

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo? - Ảnh 1

Không ít người nhận định đây là “vấn đề cố hữu” của Lư Dục Hiểu, bởi qua nhiều dự án, từ "Thượng Quan Thiển" đến "Tiểu hạng nhân gia", khán giả vẫn chưa thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách cô thể hiện thoại và cảm xúc.

Hiện tại, chất lượng tổng thể của phim “Nhập thanh vân” đã có sự cải thiện đáng kể so với những tranh luận ban đầu.

Thời điểm phim "Nhập thanh vân" phát sóng, “Yến ngộ Vĩnh An” vừa khởi chiếu và “Nhất tiếu tùy ca” cũng đang tăng nhiệt, cuộc cạnh tranh giữa ba nền tảng Youku, Tencent và iQIYI trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Dù “Nhập thanh vân” đang có lợi thế về mức độ bàn luận, nhưng với điểm yếu từ chất giọng của Lư Dục Hiểu cũng khiến phim mất điểm phần nào.

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo? - Ảnh 2

Nhập Thanh Vân mở ra thế giới huyền hoặc mang tên Hợp Hư Lưỡng Cảnh, nơi linh lực và dã tâm song hành. Tại đó, Kỷ Bá Tể (Hầu Minh Hạo) chiến khách vực Cực Tinh và Thái tử Minh Hiến (Lư Dục Hiểu) của núi Nghiêu Quang đã gặp nhau ở đại hội Thanh Vân.

Thái tử Minh Hiến thực chất là nữ nhi, từ nhỏ đã dùng pháp thuật để giả nam nhi. Sau nhiều năm tu luyện, trở thành chiến thần người người tôn sùng. Cú chạm đầu tiên giữa họ không phải là định mệnh ngọt ngào, mà là một cuộc đấu ta thắng ngươi bại. Cuối cùng, Kỷ Bá Tể chiến thắng, Minh Hiến đứt linh mạch.

Hóa ra, Kỷ Bá Tể sử dụng cực độc Ly Hận Thiên. Loại độc này, người có linh mạch sẽ đứt linh mạch, người không có linh mạch sẽ sinh linh mạch. Với Minh Hiến, tiếp xúc với Kỷ Bá Tể đã khiến nàng mất hết năng lực. Để khôi phục linh mạch và trở về Thanh Vân, Minh Hiến thu hồi bí pháp Vô Tượng, trở lại dáng vẻ vốn có của mình, tới Hoa Nguyệt Dạ vực Cực Tinh. Tại đây, cô hóa thân thành vũ cơ Minh Ý để tiếp cận Kỷ Bá Tể, nhằm tìm thuốc giải.

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo? - Ảnh 3

Tuy nhiên, sau hai tháng, cô vẫn không thể đến gần hắn. Độc Ly Hận Thiên, nếu không thể dùng thuốc giải Hoàng Lương Mộng, sẽ không thể bảo toàn tính mạng sau một năm. Do đó, Minh Ý phải tăng tốc.

Cuộc gặp mặt của cả hai nhuốm màu lừa dối. Khi Minh Ý ngã xuống bậc cầu thang, rơi gọn vào vòng tay Kỷ Bá Tể, ánh mắt chàng thoáng cười, nửa tin nửa ngờ. Còn nàng, trong khoảnh khắc tim đập loạn, lại chẳng rõ là giả hay thật. Cô nàng giả vờ yếu đuối gặp chàng trai giả vờ trăng hoa. Cả hai đều biết đối phương đang che giấu điều gì đó, thế nhưng lại tình nguyện cùng nhập cuộc vui, như thể trò dối trá ấy mới chính là thứ duy nhất khiến họ được sống thật.

Phải đến nửa chặng đầu, Nhập Thanh Vân mới thực sự bước vào giai đoạn cao trào khi tiết tấu phim bắt đầu nhanh hơn và những nút thắt được mở dần. Song, tổng thể vẫn còn chậm nhịp, thiếu sự thôi thúc khiến khán giả muốn ở lại cho tập kế tiếp.

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
