Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Tâm sự 15/12/2025 22:00

Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua.

Tôi và Tuấn lấy nhau đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Tôi biết mẹ chồng đang trông ngóng lắm, thậm chí bà còn tỏ ra khó chịu với tôi. Nhiều lần thấy mẹ chồng kiếm chuyện cạnh khóe tôi gái độc không con, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nên im lặng bỏ đi.

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai. Tôi đã đi khám nhiều nơi, đều nhận được lời khuyên như thế. Nếu trong nửa năm tới vẫn không có tin tức thì chúng tôi có thể thụ tinh nhân tạo.

Lần này, tôi nghe bạn bè giới thiệu một phòng khám tư của một cặp vợ chồng bác sĩ, người vợ khám hiếm muộn, còn người chồng thường khám cho phụ nữ mang thai. Lúc tôi ngồi đợi đến lượt mình thì tình cờ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mang thai đi ra ngồi cạnh tôi. Nhìn cái thai của cô ấy đang mang mà tôi có phần chạnh lòng. Biết bao giờ tôi mới có thể mang thai đây?

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái kia lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, hình như đang định gọi cho ai đó. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy chiếc vòng tay của cô ấy, trông rất quen mắt. Tôi nghĩ lại thì nhớ ra nó giống hệt chiếc vòng mà chồng tôi từng mua. Lần đó chồng tôi đi công tác về, tôi thấy trong túi của anh chiếc vòng này, tôi liền hỏi có phải anh tặng cho tôi không? Chồng tôi cười dỗ dành nói đó là quà mua giúp sếp, anh hứa sẽ mua cho tôi chiếc khác đẹp hơn.

Tôi nghĩ ngợi, chẳng lẽ cô gái này là vợ của sếp của chồng tôi sao? Đến khi cô ấy gọi video call, tôi mới chết sững. Cô ấy vui vẻ gọi người trong điện thoại kia là “chồng ơi” rồi khoe tấm hình siêu âm thai. Khi nghe thấy giọng nói đáp lại, tôi chết lặng. Đó là giọng nói của chồng tôi!

Tôi cười chua chát trong lòng, hóa ra tôi đã bị phản bội bao lâu nay mà không biết. Tôi không kiềm được cơn giận, giật ngay điện thoại của cô gái kia để nhìn rõ mặt chồng rồi gằn giọng nói một câu:

“Anh tới đây đón cả vợ lớn với vợ bé nhé, à còn con của anh nữa nè!”.

Sau khi nói chuyện với cô gái kia tôi mới biết cô ấy cũng bị chồng tôi lừa. Anh nói với nhân tình là đã ly hôn với vợ. Sau khi tôi về nhà, dù chồng quỳ gối xin tôi tha thứ nhưng tôi biết chắc anh vẫn cần đứa bé kia hơn. Tôi đã quá sai lầm khi chọn anh làm chồng, giờ nhận cái kết đau đớn.

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Khi đi xuống lầu, tôi phát hiện tiếng động lạ kia phát ra từ phòng ngủ của chị giúp việc. Khi mở cánh cửa phòng ra thì tôi bần thần khi thấy chị giúp việc đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, quằn quại rên la.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

'Quấn quýt nồng nhiệt' 3 năm vẫn 'hiếm muộn', lúc đưa vợ đi khám, tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ lý do

'Quấn quýt nồng nhiệt' 3 năm vẫn 'hiếm muộn', lúc đưa vợ đi khám, tôi 'ngã quỵ' khi bác sĩ tiết lộ lý do

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Thấy cô gái trẻ mang bầu nũng nịu video call cho chồng, giọng nói vừa cất lên, tôi 'chết lặng' vì 'danh tính' của người đàn ông ấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi 'cay mắt chết lặng' trước 'cảnh tượng đau lòng' của chị

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi 'cay mắt chết lặng' trước 'cảnh tượng đau lòng' của chị

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi 'chết lặng' với hành động đầy bất ngờ của vợ khi 'đối diện' với đứa bé

Nhân tình qua đời bỏ lại con thơ, tôi 'chết lặng' với hành động đầy bất ngờ của vợ khi 'đối diện' với đứa bé

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Quyết định tái hôn sau 3 năm chồng qua đời, trong ngay ngày cưới, tôi 'chết lặng' khi thấy chiếc ô tô 'tiền tỷ' đỗ lại, danh tính chủ xe khiến tôi ngã quỵ

Quyết định tái hôn sau 3 năm chồng qua đời, trong ngay ngày cưới, tôi 'chết lặng' khi thấy chiếc ô tô 'tiền tỷ' đỗ lại, danh tính chủ xe khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tình cờ gặp người yêu cũ của chồng ở siêu thị, tôi giật mình khi thấy người đi cùng chị ấy và 'bí mật' về chồng tôi lộ diện

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 năm sau ly hôn, tôi thấy vợ cũ bế đứa bé 3 tuổi giống tôi như đúc, chưa kịp mừng, tôi 'choáng váng' trước 'sự thật động trời' về cha đứa bé

2 năm sau ly hôn, tôi thấy vợ cũ bế đứa bé 3 tuổi giống tôi như đúc, chưa kịp mừng, tôi 'choáng váng' trước 'sự thật động trời' về cha đứa bé

Cưới nhau 1 tháng, vợ 'cấm tuyệt' chồng động vào người, khi tôi đòi ly hôn, vợ lập tức đưa ra một tờ giấy khiến tôi 'ngã ngửa sốc nặng

Cưới nhau 1 tháng, vợ 'cấm tuyệt' chồng động vào người, khi tôi đòi ly hôn, vợ lập tức đưa ra một tờ giấy khiến tôi 'ngã ngửa sốc nặng

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ có đứa trẻ chạy tới va vào người, tôi 'rụng rời chân tay' khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Chồng mất chưa được 1 tuần, nửa đêm tôi nghe tiếng la hét của chị giúp việc rồi chết sững khi thấy cảnh tượng sau đó

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Nửa đêm mưa gió, chồng gọi dậy 'thú tội' một chuyện khiến tôi 'cuốn gói bỏ đi ngay tức thì' không hề hối hận

Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín

Tôi chết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở lý do đằng sau khiến tôi 'sốc ngất' vì 'bí mật' họ giấu kín