Sáng 9/2, đại diện Đảng ủy xã Gia Phú (Lào Cai) xác nhận trên, địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường.
Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8-2, chị C.T.M. (SN 1994, con dâu trong gia đình) phát hiện ông T.V.P. (SN 1968, bố chồng) tử vong trong tư thế treo cổ tại cây nhãn phía sau nhà.
Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp tục tìm kiếm, chị M. phát hiện bà T.T.M. (SN 1971, mẹ chồng) đã tử vong tại ao phía sau nhà, cách khu vực nhà ở khoảng 100 m. Trên người nạn nhân có vết máu.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.