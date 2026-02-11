Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Đời sống 11/02/2026 05:15

Sáng 9/2, đại diện Đảng ủy xã Gia Phú (Lào Cai) xác nhận trên, địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 10/2, theo thông tin từ xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai xác nhận trên, địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8-2, chị C.T.M. (SN 1994, con dâu trong gia đình) phát hiện ông T.V.P. (SN 1968, bố chồng) tử vong trong tư thế treo cổ tại cây nhãn phía sau nhà.

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp tục tìm kiếm, chị M. phát hiện bà T.T.M. (SN 1971, mẹ chồng) đã tử vong tại ao phía sau nhà, cách khu vực nhà ở khoảng 100 m. Trên người nạn nhân có vết máu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

