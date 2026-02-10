Do mâu thuẫn ghen tuông, nhóm thiếu niên ở Gia Lai đã rủ nhau tìm đánh đối phương trong đêm. Vụ việc khiến một nam sinh 14 tuổi tử vong sau hơn 1 ngày cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với P.H.M.L. (SN 2011), T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009).

Nhóm đối tượng cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai bị điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người. Cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Nhóm đối tượng ra tay đánh dã man khiến một nam sinh tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả điều tra xác định P.H.M.L. nảy sinh ghen tuông khi thấy bạn gái ngồi uống nước với nhóm bạn học. Sự việc xảy ra tại khu vực trước cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào khoảng 2h25 ngày 7/2.

L. rủ T.T.N., L.Q.V. và một số đối tượng khác đến vây đánh. L. trực tiếp xông vào đấm liên tục vào vùng đầu và mặt em H.N.M.V. (SN 2011, trú phường Pleiku).

Các đối tượng quay sang tấn công N.Q.H. (SN 2011, trú phường Pleiku) khi em V. chạy thoát vào trong cửa hàng. L. và N. dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt nạn nhân. L.Q.V. tham gia lôi kéo để các đối tượng hành hung.

Hậu quả khiến em N.Q.H. bị chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó. P.H.M.L. và T.T.N. đã đến Công an phường Pleiku đầu thú vào sáng 7/2. L.Q.V. cũng ra trình diện vào sáng 8/2.

Các bị can đều chưa đủ 18 tuổi và phạm tội lần đầu tại thời điểm gây án. Trong đó, L. và V. đang là học sinh lớp 9 trên địa bàn.

