Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 10/02/2026 14:41

Do mâu thuẫn ghen tuông, nhóm thiếu niên ở Gia Lai đã rủ nhau tìm đánh đối phương trong đêm. Vụ việc khiến một nam sinh 14 tuổi tử vong sau hơn 1 ngày cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với P.H.M.L. (SN 2011), T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009).

Nhóm đối tượng cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai bị điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người. Cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can.

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm - Ảnh 1
Nhóm đối tượng ra tay đánh dã man khiến một nam sinh tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả điều tra xác định P.H.M.L. nảy sinh ghen tuông khi thấy bạn gái ngồi uống nước với nhóm bạn học. Sự việc xảy ra tại khu vực trước cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào khoảng 2h25 ngày 7/2.

L. rủ T.T.N., L.Q.V. và một số đối tượng khác đến vây đánh. L. trực tiếp xông vào đấm liên tục vào vùng đầu và mặt em H.N.M.V. (SN 2011, trú phường Pleiku).

Các đối tượng quay sang tấn công N.Q.H. (SN 2011, trú phường Pleiku) khi em V. chạy thoát vào trong cửa hàng. L. và N. dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt nạn nhân. L.Q.V. tham gia lôi kéo để các đối tượng hành hung.

Hậu quả khiến em N.Q.H. bị chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó. P.H.M.L. và T.T.N. đã đến Công an phường Pleiku đầu thú vào sáng 7/2. L.Q.V. cũng ra trình diện vào sáng 8/2.

Các bị can đều chưa đủ 18 tuổi và phạm tội lần đầu tại thời điểm gây án. Trong đó, L. và V. đang là học sinh lớp 9 trên địa bàn.

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Khoảng 7h30, lửa xuất phát từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La, xã Lương Tài. Chỉ trong ít phút lửa đã bùng lên dữ dội và lan sang khu nhà vật lý trị liệu.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh lớp 9 tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, tôi "hóa đá" khi biết công dụng thật sự của nó

Tâm sự 26 phút trước
Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Vận đen nhường chỗ phú quý sau ngày 11/2/2026, 3 con giáp sau 'đạp trúng hố vàng', làm ăn phất phát, vận trình vụt sáng khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện liên tiếp sau đám cưới, tôi "ngã ngửa" khi nghe bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Đời sống 47 phút trước
Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Vợ không đánh ghen, nhưng chiêu "trả đũa" thâm sâu của cô ấy khiến tôi cứ thấy nhân tình là rùng mình

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Đời sống 50 phút trước
Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Triệu Lộ Tư tái xuất trong chương trình giải trí mới

Sao quốc tế 52 phút trước
Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Vợ đòi ngủ chung với con riêng, tôi nghe lén ở cửa thì "hóa đá" trước sự thật bên trong

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Thấy vợ lén lút xách đồ ăn vào viện, tôi bám theo để rồi quỵ ngã khi biết cô ấy đang chăm sóc "người lạ" này

Tâm sự 58 phút trước
Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Vừa đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi chết lặng trước cảnh tượng trong phòng tắm của vợ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

Khám phá "khung giờ vàng" cúng ông Công ông Táo 2026: Cúng đúng lúc này, cả năm Bính Ngọ mã đáo thành công!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Khu xưởng nhựa lớn bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm

Khu xưởng nhựa lớn bốc cháy ngùn ngụt lúc nửa đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Thương tâm: Tài xế tử vong khi đi giao hàng ngày giáp Tết

Thương tâm: Tài xế tử vong khi đi giao hàng ngày giáp Tết

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch