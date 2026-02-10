Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 10/02/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, cục diện Lục Hợp cho thấy, vận công danh của người tuổi Dần diễn ra suôn sẻ. Sự chủ động, cẩn thận, chỉn chu và tinh thần trách nhiệm cao, sự cầu tiến là những yếu tố mang đến lợi thế cho bạn. Tuy nhiên, bạn nên mạnh dạn hơn trong việc đề xuất ý tưởng với cấp trên vì việc đánh giá năng lực của bạn sẽ thông qua những việc như vậy đấy. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài chính, bạn cũng sẽ có thêm các cơ hội nâng cao các khoản thu nhập của mình trong hôm nay. Tình hình hiện tại không phải ai cũng có thể ăn nên làm ra, song nếu cơ hội tìm đến và biết tận dụng tốt thì những chú Hổ hoàn toàn có thể tận dụng được khoảng thời gian cao điểm cận Tết, thu được món hời lớn.

 

Chuyện tình cảm cũng khá suôn sẻ trong ngày Thủy – Mộc tương sinh. Mộc được Thủy dưỡng, báo hiệu đào hoa nở rộ, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Bạn vốn có nhiều mối quan hệ, nếu biết tận dụng thì hoàn toàn có thể tìm được người phù hợp. Nhân duyên đôi lứa êm đẹp, vợ chồng hài thuận, yêu thương nhau.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay nhờ có Nhị Hợp phù trợ. Bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ  vấn đề, đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp, khiến mọi việc dù có khó khăn cũng tiến triển thuận lợi hơn nhiều. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng nhớ đến những điều bạn đã làm. Do đó, một khi đã giúp đỡ ai thì hãy giúp đỡ với tấm lòng vô tư, đừng so đo thiệt để tránh những buồn bực không đáng có.

 

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Hãy nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang tồn tại, đừng để tình cảm đôi bên phai nhạt

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích cho tương lai. 

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 10/2/2026, 3 con giáp Thần Tài phù trợ, Phú Quý theo chân, Tài Lộc bám riết, vận đỏ rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân và được cất nhắc vào một vị trí phù hợp. 

 

Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất cho bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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