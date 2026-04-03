Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Đời sống 03/04/2026 15:45

Dù đã chấp hành xong án phạt nhưng do có đơn kháng cáo của nạn nhân nên Đặng Chí Thành vẫn bị xét xử phúc thẩm, buộc bồi thường thêm tiền.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/4, TAND TP Hà Nội đưa người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Bị cáo trong vụ án này là Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) xin xét xử vắng mặt. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của nguyên đơn dân sự là chị N.T.T. (SN 1997), yêu cầu bị cáo bồi thường thêm hơn 139 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/1/2026, phía nguyên đơn dân sự có kháng cáo yêu cầu tăng mức hình phạt dành cho bị cáo và đòi tăng mức bồi thường về dân sự.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 2 - Hà Nội, chị N.T.A. (SN 1995) và chị N.T.T. (SN 1997) cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt. 

Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi sảnh B1 của tòa chung cư, chị T. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T. đánh con chị A.

Khi đó, chị A. yêu cầu chị T. giải quyết, xin lỗi nhưng không được nên đã gọi điện cho chồng là bị cáo Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc.

Thành đi xuống sảnh, thấy vợ đang cãi nhau với chị T. nên can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, chị A. kể lại cho Thành về việc bị chị T. chửi và nói xấu con. Thành bức xúc muốn tìm chị T. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 ngày 9/8, Thành gặp chị T. tại sảnh B1 của tòa chung cư. Bị cáo yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy. 

Do bức xúc, Thành chạy theo và tát 2 cái vào má trái của chị T, rồi đấm, đá liên tiếp.

Khi có đông người xung quanh, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T. bằng những lời khó nghe. Sau đó, hành vi hành hung phụ nữ của Thành lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1
Đặng Chí Thành tại phiên sơ thẩm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại đây, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên. Thành trình bày, việc chửi bới và đe dọa chị T. là do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai cả.

Quá trình điều tra, chị T. đề nghị bồi thường dân sự theo quy định pháp luật và quyết định của Tòa án. Thời điểm tháng 1/2026, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho nguyên đơn dân sự hơn 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP Hà Nội xác định chị T. là người có quyền lợi liên quan, không phải là nguyên đơn dân sự. Vì vậy, theo quy định của pháp luật, chị không có tư cách kháng cáo về tội danh, hình phạt dành cho bị cáo, mà chỉ có quyền kháng cáo về phần dân sự, thiệt hại liên quan.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 4,1 triệu đồng. Tòa cũng tuyên y án 6 tháng về tội về tội Gây rối trật tự công cộng đối với Đặng Chí Thành.

Chồng bị chó Becgie tuột xích cắn tử vong, vợ bất lực không thể cứu

Chồng bị chó Becgie tuột xích cắn tử vong, vợ bất lực không thể cứu

Sự việc thương tâm xảy ra tại xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân là ông Đ. H. Q. (83 tuổi), bị chính con chó Becgie của gia đình nuôi tấn công dẫn đến tử vong.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 18 phút trước
Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 36 phút trước
Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Video 1 giờ 6 phút trước
Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Video 2 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương vướng lao lý sau đêm tiệc sinh nhật bạn, lộ diện chồng hờ đồng phạm

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Tài xế đột quỵ, ô tô lật nhào trên đường ở TP.HCM

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Vụ 'mẹ đăng tin cầu cứu tìm con bị bắt cóc', lộ chi tiết bất thường

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Có nên coi túi xách, trang sức và đồng hồ xa xỉ là khoản đầu tư?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?

Vì sao “săn” cây muội hồng vi phạm pháp luật?