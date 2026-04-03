Chồng bị chó Becgie tuột xích cắn tử vong, vợ bất lực không thể cứu

Đời sống 03/04/2026 15:12

Sự việc thương tâm xảy ra tại xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), nạn nhân là ông Đ. H. Q. (83 tuổi), bị chính con chó Becgie của gia đình nuôi tấn công dẫn đến tử vong.

 Theo thông tin từ báo Công lý, ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một cụ ông sinh sống trên địa bàn vừa bị chó becgie tấn công dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác đinh là ông Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/4. Thời điểm trên, ông Q. ra khu vực nuôi nhốt để cho chó becgie của gia đình ăn. Trong lúc tiếp cận, con chó bất ngờ bị tuột xích và hung hãn lao vào tấn công chủ nuôi.

Phát hiện sự việc, người thân đã chạy đến xua đuổi vật nuôi để ứng cứu ông Q. Tuy nhiên, do con vật quá hung hãn và có kích thước lớn, ông Q. đã bị cắn trọng thương nhiều chỗ trên cơ thể. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Q. đã tử vong.

Chồng bị chó Becgie tuột xích cắn tử vong, vợ bất lực không thể cứu - Ảnh 1
Ông Q. được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đặng Hữu Thắng (con trai nạn nhân) cho biết, qua kiểm tra camera, thời điểm trên chỉ có bố mẹ ông, đều hơn 80 tuổi, ở nhà. Do bà già yếu nên không thể cứu ông. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang dùng gậy xua đuổi con chó, sau đó gọi xe cấp cứu đưa ông Q. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo bác sĩ, ông Quyết bị chó cắn, có nhiều vết thương nặng ở vùng ngực và cổ, dù được cấp cứu song không qua khỏi.

Con chó sau đó cũng bị người dân bao vây và đánh chết.

Được biết, con chó becgie được ông Q. nuôi từ nhỏ, khoảng 4 năm trước.  Bình thường, con vật được xích lại bên cột nhà, đến bữa thì được cho ăn.

Hiện Công an xã Việt Xuyên đang điều tra, làm rõ thêm về sự việc.

Lý do hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không bị xử lý tội sản xuất hàng giả trong vụ kẹo Kera

Lý do hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không bị xử lý tội sản xuất hàng giả trong vụ kẹo Kera

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, đồng thời đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Asia Life cùng các đơn vị liên quan.

Xem thêm
Từ khóa:   chó becgie cắn tử vong tin moi chó cắn tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 7 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong