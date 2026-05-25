90% người Việt vẫn cạo sạch vỏ gừng khi nấu ăn: Xem xong sự thật này, bạn sẽ đổi ý ngay lập tức

Theo các chuyên gia đông y, việc có nên giữ lại vỏ gừng hay không còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Phần vỏ gừng có tính mát, vị cay nhẹ, tác dụng lợi tiểu, tiêu sưng. Trong khi đó, phần ruột gừng có tính ấm, vị cay nồng. Hai phần này có tính chất bổ trợ, cân bằng cho nhau.

Trong một số trường hợp, nên bỏ vỏ trước khi sử dụng. Người có tỳ vị hư nhược hoặc khi chế biến gừng cùng các thực phẩm có tính hàn như cua, cần tây, mướp đắng… nên gọt vỏ để tăng tính ấm. Ngoài ra, khi dùng gừng để trị cảm lạnh, đau dạ dày hoặc giảm nôn, việc gọt sạch vỏ thường được khuyến khích.

Khi nào nên ăn cả vỏ?

Vỏ gừng có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ tiêu sưng nên phù hợp với người bị phù nề. Những trường hợp táo bón hoặc hôi miệng cũng có thể sử dụng gừng còn nguyên vỏ để tăng hiệu quả. Khi dùng gừng trong nấu ăn hằng ngày, nhiều chuyên gia cho rằng nên giữ lại vỏ vì có thể giúp cân bằng dược tính, đồng thời hạn chế cảm giác nóng trong người.

Những người nên hạn chế ăn gừng

Dù tốt cho sức khỏe, gừng không phù hợp với mọi người. Không nên dùng nhiều vào buổi tối vì dễ gây mất ngủ; tránh sử dụng gừng mọc mầm do giảm dinh dưỡng và có thể phát sinh chất hại. Nước gừng pha đường nâu chỉ phù hợp với người bị cảm lạnh, không nên dùng khi say nắng, sốt cao hoặc viêm dạ dày do nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của gừng đối với sức khỏe

Điều trị chứng viêm xương khớp: Đặc tính chống viêm của gừng có thể giúp giảm đau khớp có liên quan đến viêm xương khớp. Hỗn hợp dầu gừng, quế và dầu mè có thể giúp giảm cứng khớp và đau ở những người bị viêm xương khớp.

Điều trị buồn nôn và ốm nghén: Gừng có thể giúp giải quyết chứng buồn nôn, ốm nghén và thậm chí là say sóng. Nó có hiệu quả nhất trong việc đối phó với tình trạng ốm nghén ở phụ nữ mang thai. Nhưng bà bầu chỉ nên dùng gừng khi ốm nghén dưới sự giám sát của bác sĩ.

Gừng giúp cải thiện chức năng não: Các hợp chất chống oxy hóa và hoạt tính sinh học trong gừng có thể giúp giảm phản ứng viêm xảy ra trong não. Các nghiên cứu cũng cho biết gừng có thể cải thiện chức năng của não và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Gừng cũng có thể giúp giảm sự suy giảm chức năng não liên quan đến tuổi tác.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp điều trị chứng khó tiêu mạn tính: Khó tiêu mạn tính là tình trạng gây đau và khó chịu ở dạ dày tái phát. Trì hoãn việc làm trống dạ dày quá lâu có thể gây khó tiêu. Gừng có thể đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày và do đó có thể giúp giải quyết chứng khó tiêu mạn tính.

Làm giảm đau cơ và đau nhức: Cơn đau cơ do tập thể dục có thể được giải quyết bằng cách tiêu thụ gừng. Đặc tính chống viêm của gừng có thể ngăn ngừa sự tiến triển của chứng đau cơ.