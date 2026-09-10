Lưu Diệc Phi và thói quen khó bỏ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo

Tại phim trường, Lưu Diệc Phi thường tranh thủ đọc sách trong những khoảng thời gian rảnh như lúc trang điểm , nghỉ trưa hoặc chờ đến lượt ghi hình. Thay vì liên tục sử dụng điện thoại, cô dành thời gian cho kịch bản hoặc những cuốn sách yêu thích.

Thói quen mang sách đến phim trường của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi từng khiến không ít đồng nghiệp chú ý. Đặng Siêu từng chia sẻ rằng ban đầu anh nghĩ Lưu Diệc Phi mang sách theo chỉ để tạo hình ảnh. Thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cô đọc, đánh dấu những đoạn quan trọng và ghi chú trong sách, nam diễn viên mới nhận ra đây thực sự là sở thích lâu năm của cô.

Đáng chú ý, sở thích đọc của Lưu Diệc Phi khá đa dạng. Cô từng quan tâm đến nhiều tác phẩm văn học, sách về tâm lý, tư duy và đời sống tinh thần. Một số tác phẩm được nhắc đến trong danh sách yêu thích của nữ diễn viên gồm Jane Eyre, Kiêu hãnh và định kiến, The Five People You Meet in Heaven và The Power of Now.

Lưu Diệc Phi không chỉ đọc mà còn có thói quen đánh dấu, ghi chú và viết lại suy nghĩ trong sách. Với cô, đọc sách không đơn thuần là tiếp nhận kiến thức mà còn là cách đối thoại với tác phẩm, đồng thời nhìn nhận lại bản thân.

Nữ diễn viên từng bày tỏ quan điểm rằng cô không muốn sự nghiệp chỉ dựa vào ngoại hình. Việc đọc giúp cô mở rộng vốn hiểu biết, hình thành góc nhìn riêng và hiểu thêm về con người. Điều này cũng hỗ trợ cô trong quá trình chuẩn bị cho các vai diễn, đặc biệt với những nhân vật đòi hỏi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa.

Thói quen đọc sách của Lưu Diệc Phi được cho là đã hình thành từ thời còn đi học và được gia đình khuyến khích. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, sách vẫn là một phần quan trọng trong đời sống của cô.

Bên cạnh hình ảnh một minh tinh sở hữu nhan sắc nổi bật, Lưu Diệc Phi vì thế còn được biết đến với một thế giới riêng được vun đắp qua từng trang sách. Đây có lẽ cũng là một trong những yếu tố giúp nữ diễn viên duy trì sự độc lập trong suy nghĩ và cách tiếp cận các nhân vật trên màn ảnh.