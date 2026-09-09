Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Sao quốc tế 09/09/2026 21:47

Chiều 9/9, người dùng mạng xã hội phát hiện một bức ảnh Lưu Diệc Phi từng chia sẻ sau sự kiện thương hiệu trang sức tại Thượng Hải không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi bức ảnh có liên quan đến màn gặp gỡ giữa cô và Hồ Ngọc Hà tại sự kiện diễn ra hai ngày trước đó.

Chiều 9/9, người dùng mạng xã hội phát hiện một bức ảnh Lưu Diệc Phi từng chia sẻ sau sự kiện thương hiệu trang sức tại Thượng Hải không còn xuất hiện trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi bức ảnh có liên quan đến màn gặp gỡ giữa cô và Hồ Ngọc Hà tại sự kiện diễn ra hai ngày trước đó.

Tối 7/9, Hồ Ngọc Hà cùng ông xã Kim Lý xuất hiện tại một sự kiện thời trang và trang sức ở Thượng Hải. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á như Lưu Gia Linh, Thái Y Lâm, Ngô Lỗi và Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi có dịp trò chuyện và chụp ảnh cùng một lãnh đạo cấp cao của thương hiệu. Sau chương trình, Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh có đầy đủ ba người lên trang cá nhân.

Trong khi đó, khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tại sự kiện, Lưu Diệc Phi lại đăng một phiên bản được cắt khung hình. Trong ảnh, nữ diễn viên đứng cùng đại diện thương hiệu, còn Hồ Ngọc Hà không xuất hiện. Sau đó, bức ảnh này cũng được phát hiện đã biến mất khỏi trang Instagram của Lưu Diệc Phi.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về lý do nữ diễn viên chỉnh sửa hình ảnh, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc lựa chọn ảnh đăng trên trang cá nhân thuộc quyền của mỗi nghệ sĩ và không nhất thiết phản ánh mối quan hệ ngoài đời.

Đáng chú ý, Lưu Diệc Phi chưa đưa ra lời giải thích về động thái này. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà giữ thái độ khá thoải mái khi được khán giả hỏi về sự việc. Nữ ca sĩ cho biết cô và Lưu Diệc Phi mới chỉ gặp nhau vài lần, hai người biết nhau nhưng chưa thân thiết. Vì vậy, cô không đặt nặng chuyện nữ diễn viên có đăng ảnh chụp chung hay không.

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2

Lưu Diệc Phi hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, sau đó mở rộng sang điện ảnh với nhiều dự án trong nước và quốc tế, trong đó có phiên bản Mulan của Disney. Gần đây, cô tiếp tục được chú ý qua các tác phẩm như Đi đến nơi có gió.

Vụ việc lần này bắt nguồn từ một bức ảnh tại sự kiện nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy giữa hai nghệ sĩ xảy ra mâu thuẫn. Khi Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng theo hướng nhẹ nhàng, sự việc hiện chủ yếu thu hút sự tò mò bởi động thái xóa ảnh của Lưu Diệc Phi.

Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi Lưu Diệc Phi cắt hình khỏi ảnh chụp chung

Hồ Ngọc Hà phản ứng ra sao khi Lưu Diệc Phi cắt hình khỏi ảnh chụp chung

Tối 7/9, Lưu Diệc Phi, Hồ Ngọc Hà, Lưu Gia Linh và nhiều nghệ sĩ hạng A khác của Trung Quốc đã tham gia sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp ở Thượng Hải. Ở hậu trường sự kiện, đại diện Việt Nam và "thần tiên tỷ tỷ" đã có cuộc chào hỏi, trò chuyện.

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