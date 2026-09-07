Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch gây chú ý với tạo hình cổ trang mới

Nhất Niệm Giang Nam là dự án truyền hình cổ trang do iQIYI và Ninh Manh Ảnh Thị sản xuất, khai máy vào tháng 7/2026. Vương An Vũ đảm nhận vai Lục Khinh Khả, trong khi Triệu Kim Mạch vào vai Sở Thính Vũ. Phim do Hồng Linh đạo diễn, Trương Nguy phụ trách kịch bản, kết hợp các yếu tố cổ trang, trinh thám nhẹ nhàng và chữa lành.

Những hình ảnh hậu trường của Nhất Niệm Giang Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, tạo hình của hai diễn viên chính Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch trở thành một trong những chủ đề được khán giả bàn luận. Thay vì theo đuổi phong cách cổ trang cầu kỳ, lộng lẫy, đoàn phim lựa chọn thiết kế tối giản, mộc mạc và thanh nhã, mang đậm hơi hướng thời Tống.

Qua những hình ảnh được hé lộ, Triệu Kim Mạch gây chú ý với diện mạo khá khác biệt so với nhiều tạo hình cổ trang hiện nay. Nhân vật Sở Thính Vũ chủ yếu diện trang phục gam xanh nhạt hoặc sáng màu, kiểu dáng mềm mại và không quá nhiều chi tiết. Kiểu tóc cùng lớp trang điểm cũng được tiết chế, gần như không sử dụng phụ kiện cầu kỳ.

Cách xây dựng này giúp vẻ ngoài của nữ diễn viên tập trung vào đường nét gương mặt. Nét thanh tú và vóc dáng mảnh mai của Triệu Kim Mạch được nhận xét phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng mà bộ phim hướng tới. Một số khán giả cho rằng tạo hình trong trẻo, thanh thuần của cô cũng hài hòa với không gian Giang Nam.

Vương An Vũ cũng nhận nhiều phản hồi tích cực với tạo hình Lục Khinh Khả. Nhân vật là một viên quan bị giáng chức nên không được xây dựng theo hình ảnh quyền quý hay xa hoa. Thay vào đó, nam diễn viên mang dáng vẻ thư sinh, nho nhã nhưng vẫn toát lên sự điềm đạm và cương trực.

Khi đứng cạnh Triệu Kim Mạch, Vương An Vũ tạo nên sự hài hòa về mặt hình ảnh. Vẻ ngoài tuấn tú của nam diễn viên kết hợp với nét dịu dàng của bạn diễn tạo nên một cặp đôi có màu sắc lãng mạn, phù hợp với bối cảnh sông nước Giang Nam.

Về nội dung, Nhất Niệm Giang Nam xoay quanh sáu nhân vật có xuất thân và số phận khác nhau, gồm nữ đạo tặc, viên quan bị giáng chức, hoạn quan lập dị, tướng quân tìm chủ cũ, nữ quan canh lăng và thiếu gia phá sản. Giữa thời cuộc biến động, họ cùng bước vào hành trình truy tìm bí bảo phục quốc.

Tác phẩm kết hợp hành trình tìm kiếm với yếu tố trinh thám và chữa lành, khi mỗi nhân vật phải đối diện với những tổn thương riêng. Hiện phim vẫn trong quá trình sản xuất và những hình ảnh hậu trường mới chỉ hé lộ phần nào diện mạo của dự án.